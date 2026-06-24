立陶宛新政府「務實推動對中關係正常化」 準總理表態

波羅的海國家立陶宛即將上任的新政府尋求與北京建立更務實的關係，並決定暫停與台灣經濟合作計畫談判。南華早報24日指出，此舉為台北近年最受矚目的外交突破之一再添變數。

立陶宛2021年允許台灣在維爾紐斯設立「台灣代表處」，打破以「台北」為名的慣例，成為台灣拓展歐洲關係的重要象徵。但此舉引發中國強烈反彈，下調與立陶宛的外交關係層級，並祭出非正式貿易限制。當時，台北將此視為民主夥伴願意在北京壓力下深化合作的證明，台立關係也被塑造成台灣拓展歐洲、尤其是高科技產業合作的示範案例。

然而，此次台立談判暫停正值立陶宛政治敏感時刻。即將上任的新政府已釋出訊號，希望改善與北京的關係。立陶宛最大黨、社會民主黨（Social Democrats）與另外2黨近日組成新聯合政府，並表明將在不損及國家安全與主權利益的前提下，務實推動對中關係正常化，使雙邊外交代表層級回歸與其他歐盟國家一致的水準。

候任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）曾公開主張恢復與北京的關係，達到其他歐盟國家相近的水準。他18日表示，包括波蘭與德國在內，所有國家都與北京維持外交關係，「只有我們沒有」。他說：「有時候我們很特別，但我們又回到一個想法：或許我們不該與眾不同，也不該成為特例。」

立陶宛外交部22日表示，由於新聯合政府成立後國內政治環境出現變化，經雙方同意，與台灣的經濟合作行動計畫談判已暫時中止。待新政府正式就職、施政綱領獲國會批准後，可望恢復談判。

儘管面臨不確定性，台灣外交部仍試圖展現信心。發言人蕭光偉23日證實談判暫停，但強調台灣將持續就該行動計畫與維爾紐斯保持密切溝通。

立陶宛與台灣媒體近期報導指出，維爾紐斯與北京正低調討論恢復外交代表機制，立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）日前表示，立方同意中方現階段設立「臨時代辦處」，後來澄清並非設立「辦公室」，而是由臨時代辦領導的外交代表機構，且採對等原則運作；外交部長布德里斯對此不予證實。

南華早報報導，台灣政治評論員郭正亮表示，立陶宛的經驗顯示，當基於價值觀的外交碰上經濟現實，侷限便會浮現。北京最有效的施壓方式並非直接限制貿易，而是針對含有立陶宛零組件的產品設限，增加外國投資人的不確定感，並削弱立陶宛在歐洲供應鏈中的角色。

郭正亮表示：「歐洲企業，尤其是德國製造商施加的壓力，最終對立陶宛經濟造成的傷害，比失去對中國大陸直接出口市場更大。」他認為，立陶宛調整對中政策，也反映更廣泛的地緣政治變化，包括外界愈來愈不確定美國是否仍會全力支持與北京對抗的夥伴。

有分析認為，這項發展反映歐洲整體走向務實主義的趨勢。台灣前駐紐西蘭大使介文汲表示，自美國前總統拜登執政時期以來，立陶宛的戰略盤算已出現變化。立陶宛當時透過扮演歐洲最強烈批評中國的國家之一，獲得不少政治利益；但在目前的地緣政治環境下，維爾紐斯可能認為繼續維持這個角色的好處已經減少，「現在的問題是，台灣政府是否能找到方法扭轉局勢。」

專家警告，若立陶宛轉而靠攏北京，台灣以共同民主價值拓展國際關係的策略能否持續將受到質疑。