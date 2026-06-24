北韓士兵穿越陸界疑投誠 遭南韓軍方拘留

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）今天報導，1名北韓士兵本週越過重兵駐守的兩韓邊界後，已遭南韓拘留。據信這是一起投誠事件。

根據韓聯社引述，南韓合同參謀本部對媒體表示：「軍方週二晚間在中部前線發現並拘留1名北韓士兵，相關單位目前正調查詳細情況。」

法新社報導，自1950年代韓戰導致朝鮮半島分裂以來，已有數萬名北韓人逃往南韓。多數人通常先經陸路前往鄰近的中國，再進入泰國等第三國，最後才抵達南韓。

直接穿越分隔兩韓的陸上邊界投誠的案例相對罕見，因為當地森林密布，設有地雷，且雙方軍人嚴密監控。

北韓人抵達南韓後，通常會先被交由首爾情報機關進行審查。

根據南韓統一部資料，目前已有超過3萬4000名北韓人「脫北」來到南韓。

2024年有236名北韓人抵達南韓，其中女性占總數的88%。