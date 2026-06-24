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俄襲烏克蘭釀一死 烏軍反轟塞凡堡致全城停電
俄烏兩國當局今天表示，俄羅斯對烏克蘭的一場空襲導致一名婦女喪生，而烏克蘭對塞凡堡（Sevastopol）的攻擊則造成該市停電。
法新社報導，隨著由美國主導、旨在結束這場二戰以來歐洲最慘烈衝突的停戰談判陷入停滯，俄羅斯與烏克蘭在近幾週都加劇攻擊力道。
烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）軍事行政首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在Telegram上發文表示，巴拉克利亞市（Balakliya）遭遇夜間無人機攻擊，造成一名56歲女子死亡。
攻擊不僅引發火勢、波及多棟房屋，更讓一名21歲女子出現「急性壓力反應」。
塞凡堡市市長拉茲沃茲哈耶夫（MikhailRazvozhayev）在Telegram上表示，烏克蘭的攻擊造成塞凡堡全市停電。
塞凡堡位於克里米亞半島，該地區於2014年遭俄羅斯自烏克蘭吞併。由於克里米亞具有極高的後勤戰略價值，因此烏軍經常出動飛彈和無人機轟炸該地。
拉茲沃茲哈耶夫呼籲居民協助弱勢鄰居，並盡量保留手機電量用於緊急通訊，以避免電力系統過載。
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