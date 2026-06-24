梅爾茨支持德國退休改革 退休年齡將逐步提高至70歲

德國總理梅爾茨支持一項退休制度改革方案。根據專家委員會提出的建議，德國將逐步提高法定退休年齡，到2090年代初期約提升至70歲，以因應人口老化問題，確保退休金制度永續運作。

「衛報」報導，專家委員會今天公布研究成果，建議將退休年齡與平均壽命增長掛鉤，並取消提前退休制度。

梅爾茨（Friedrich Merz）表示，「沒有任何公民需要擔心」，強調這些措施將避免日益吃緊的退休金制度崩潰，並鞏固世代之間的社會契約。他認為，改革將讓年輕人對未來抱持希望，同時大幅減輕他們肩上的負擔。

這個專家委員會自今年1月起密集召開會議，最終提出共33項改革建議。

其中一項重要建議是，將勞工與雇主繳納的法定退休金保費部分投入股市，以提升並保障基金的長期價值。此外，報告也建議將公務員與自營工作者納入強制退休金繳納範圍。

目前，德國預計於2030年代初退休的人，法定退休年齡為67歲，這項標準約於20年前制定。委員會認為，退休年齡應隨平均壽命提高而逐步調整，預計在2090年代初達到70歲左右。

德國是全球人口老化速度最快的國家之一。與許多西方國家一樣，德國面臨愈來愈少勞動人口須負擔愈來愈多、且壽命愈來愈長退休人口的挑戰，因此退休金制度承受巨大壓力。

德國政府希望能在下個月夏季休會前完成改革法案，但仍須經過國會辯論與表決程序。梅爾茨說，「這套改革方案的所有內容都必須迅速落實」，並強調「失敗不是選項」。

批評人士反對取消「工作滿45年者可於63歲退休且不減少退休金」的規定，認為這將損害從事體力勞動及低薪工作的族群。然而專家指出，這項制度實際上往往讓擁有穩定就業紀錄、收入較高的男性受益最多。

梅爾茨表示：「我們無法承受只挑選部分措施接受、部分措施拒絕的做法。」他認為，改革委員會提出的是一套「完整且相互配合的方案」。

根據2024年最新統計，德國年滿65歲以上約有1900萬人、占總人口23%，相較1991年統計僅占15%。目前德國男性平均壽命為78.5歲，女性為83.2歲。

德國退休金制度是全球最早的國家退休保障制度之一，由政治家俾斯麥（Otto von Bismarck）於1889年創立。當時俾斯麥出於政治考量，希望藉由提供退休保障削弱社會主義運動的影響力。

批評人士也對改革方案中增加資本市場投資的做法表達憂慮，認為在經濟表現不佳時，退休金過度依賴股市可能增加風險。德國民眾普遍偏好儲蓄存款，而非投資金融市場。

曾任投資銀行家的梅爾茨則強調，應以長期角度看待問題。他表示：「將資本市場納入法定退休金方案，或許是決定德國退休金制度長期可持續性與穩定性的關鍵因素。」