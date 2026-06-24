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北韓海軍邁向核武化 金正恩：未來5年每年建2艘軍艦

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩在一艘驅逐艦服役典禮上表示，未來5年每年都應建造兩艘與5000噸級「崔賢號」（Choe Hyon）同等規模的軍艦，進一步強化海軍實力。

金正恩昨天出席在南浦港（Nampho port）舉行的儀式，慶祝新型多用途驅逐艦「崔賢號」正式部署服役。

KCNA指出，「崔賢號」過去14個月內順利完成各項軍事作戰測試。

根據報導，金正恩表示，北韓近期還計劃部署另一艘5000噸級驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），並陸續建造1萬噸級戰略軍艦。

「姜健號」去年在下水典禮時發生部分翻覆事故，之後完成修復。

金正恩表示，海軍長期以來是北韓軍隊中最薄弱的一環，但如今戰力將變得「令人難以想像的強大」。

金正恩並透露，執政的北韓勞動黨中央委員會官員22日已討論興建新海軍基地的相關計畫。

他表示，北韓海軍最重要的改變將是其地位、角色及作戰範圍的提升，但未加以詳述。

金正恩強調，海軍核武化正依照既定路線推進，將有助強化國家的核威懾力。

北韓 金正恩 海軍

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