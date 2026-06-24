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神戶公寓驚見冷凍櫃藏屍 前妻坦承犯案、朝殺人偵辦

中央社／ 東京24日專電

日本神戶市驚傳駭人命案，一具遭肢解的男性遺體20日在一處公寓內的大型冷凍櫃中被發現。警方調查後，昨晚宣布以涉嫌遺棄屍體罪，逮捕死者的50歲前妻望月亞紀。警方表示，望月除了承認遺棄遺體外，也在供述中暗示涉及殺害死者。

NHK、神戶新聞報導，兵庫縣警生田警署指出，死者為1969年1月出生的西口豐，望月在偵訊時表示，「確實是我做的，沒有錯」，承認遺棄遺體。她並供稱，「我做了非常過分的事情，沒有任何辯解的餘地」，警方將進一步釐清是否構成殺人罪。

根據警方調查，望月涉嫌於2012年前後，在西口豐死亡後，將遺體裝入袋中，並放置於大型冷凍櫃內長達約14年，直到住戶聞到惡臭、通報警方後才於20日被發現。

死者的確切死因目前仍無法判定。警方表示，死者遺體軀幹遭切斷，上半身與下半身分別裝在不同的袋子內，研判是在死亡後遭到分屍。目前尚未尋獲疑似用於分屍的工具。

調查顯示，望月與西口於2012年12月完成離婚登記，但兩人在2012年前後仍同住。發現遺體的房間位於一棟4層樓公寓的3樓，租約登記人為望月。

案情曝光源於鄰居通報。本月有住戶透過管理公司反映公寓散發惡臭，警方20日在管理公司協助下開門進入屋內，在大型冷凍櫃中發現遭肢解的遺體。

辦案人員透露，警方到場時屋內已經斷電，另有住戶表示，從今年3月左右起便持續聞到異味。

警方透露，望月於22日晚間主動致電警方，表示自己與案件有關。警方隨後展開調查，並於23日晚間正式將她逮捕。警方目前正持續調查死者的具體死因、分屍原因，以及遺體長期藏放於冷凍櫃內的完整經過與犯案動機。

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