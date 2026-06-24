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美國務院主辦「矽盛世」峰會6月25日登場 台灣將出席

中央社／ 華盛頓23日專電

美國國務院本週將在華府舉辦「矽盛世」峰會，預計聚集「矽盛世宣言」簽署方的代表，包括澳洲、日本、韓國、新加坡和英國等，台灣也將以非簽署方身分參與。「矽盛世」倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保人工智慧供應鏈安全。

國務院昨天宣布，國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）將於6月25日至26日主持為期兩天的「矽盛世」（Pax Silica）夥伴經濟體峰會。

對於台灣是否出席峰會，國務院一名發言人今天透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者詢問表示，「矽盛世」峰會將聚集「矽盛世宣言」（Pax SilicaDeclaration）簽署方的代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國，以及以非簽署方身分參與的台灣。預計還將有其他簽署方出席。

駐美代表處回覆記者詢問表示，將於適當時機說明台灣出席人員。

今天稍早荷蘭正式加入「矽盛世」倡議。海柏格在X平台發文表示，「我們正在決定我們要信任誰來製造我們的晶片、驅動我們的AI，並保護那些將定義未來的科技」。

他寫道，荷蘭在先進與新興科技領域位居全球領導地位，包括先進晶片背後的關鍵能力，「沒有它，就沒有尖端的AI，沒有安全的供應鏈，就沒有經濟安全」。

國務院指出，「矽盛世」倡議目的在於透過可信賴的科技夥伴關係以強化經濟安全。該倡議作為一個政府與產業間的平台，用以協調投資，並加速發展對人工智慧（AI）經濟至關重要的戰略性產業。藉由在可靠夥伴之間培養長期的商業夥伴關係，「矽盛世」旨在擴大生產力、減少戰略性依賴，並促進可持續且由市場驅動的成長。

美國去年12月正式啟動「矽盛世」倡議，國務院當時也舉辦首屆「矽盛世」峰會，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲；台灣也以嘉賓身分參與。

台灣作為台積電所在地，以非簽署方身分表態支持「矽盛世」倡議。

海柏格去年底曾表示，台灣受邀參與首屆「矽盛世」峰會，貢獻寶貴，預期未來台灣將持續參與相關討論。美國也正和台灣討論，進行供應鏈安全方面的合作。

美國 英國 台積電 台灣

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