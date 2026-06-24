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台海若有事 沖繩人憂再成前線

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一九四五年的沖繩戰役導致沖繩居民近四分之一喪生，大量美軍至今仍駐防當地，不少沖繩民眾近年來也憂心自衛隊加強部署，唯恐台海一旦發生衝突沖繩可能再度變成前線。

美軍一九四五年四月一日登陸沖繩本島展開沖繩戰役。這場戰役持續近三個月，日軍將沖繩視為保衛本土最後防線，投入超過十萬兵力死守，沖繩幾乎全境淪為戰場。當時約五十多萬沖繩居民被捲入戰火，不少人死於炮火、轟炸、飢餓或集體自殺。根據沖繩縣官方統計，約有十二萬名平民喪生，占當時居民總數約四分之一。

戰爭結束後，沖繩由美軍統治廿七年，直到一九七二年才重新交還日本，但沖繩仍有大量美軍基地。沖繩面積僅占日本國土不到百分之一，駐日美軍設施卻有卻有約七成在這裡。

經歷戰爭的慘痛記憶，以及長期承受軍事基地帶來的噪音、事故與治安問題，沖繩民間對軍事化始終保持高度警惕。

近年隨著台海局勢升溫，日本政府強化西南群島防衛能力，包括在與那國島、石垣島、宮古島等地部署自衛隊部隊與飛彈系統。這些島嶼接近台灣，與那國島距台灣僅約一百一十公里，因此被視為一旦台海爆發衝突時的重要戰略據點。

許多當地民眾擔心，如果台海兩岸發生軍事衝突，甚至演變成涉及美國與日本的區域戰爭，沖繩可能再次成為前線，駐日美軍基地、自衛隊設施以及機場港口等設施，都可能成為攻擊目標。

沖繩 台海 日軍

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