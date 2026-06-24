沖繩戰役 高市追悼 遭反戰抗議

日本沖繩廿三日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役八十一周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。

沖繩在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，死亡人數逾廿萬，沖繩縣民四分之一喪生。沖繩縣政府把日軍組織性戰鬥結束的六月廿三日定為「沖繩慰靈日」。

沖繩時報等日媒報導，高市就任日相後首度造訪沖繩。她廿三日在沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。

她也提及預計在今年十一月修復完畢的首里城正殿，表示包括沖繩戰役期間，首里城「多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境」。

高市也提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀，表示「將推動有效利用軍用基地的舊址」。

高市準備致詞前，會場出現許多抗議聲，包括「反對戰爭」、「遵守（憲法）九條」、「去向廿四萬人道歉」，高市在抗議聲與叫罵聲中開始致詞，抗議聲主要出現在她致詞前半段，音量大到幾乎與她的聲量匹敵。

沖繩縣知事玉城鄧尼在追悼式中宣讀「和平宣言」，呼籲傳承和平。他表示，「八十一年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力」。

玉城也說，沖繩有大片駐日美軍基地，導致當地負擔過於沉重。關於歸還美軍普天間基地問題，玉城呼籲，「日美政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。

一九九五年美軍性侵十二歲沖繩少女事件，促使日美政府於一九九六年達成遷走普天間基地協議。