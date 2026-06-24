全球油價沒暴衝 分析師：中國是主因

ＣＮＮ報導，美伊磋商重新開放荷莫茲海峽恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國大陸。分析師指出，伊朗戰爭三個多月期間，油價沒有進一步衝高失控，是因中國減少進口動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。

國際能源總署（ＩＥＡ）最新月報預測，隨著中東原油生產恢復正常水準，二○二七年供應增幅將超過需求，每日多出四七○萬桶。大宗商品及航運數據平台Kpler高級原油分析師徐牧宇表示，若荷莫茲海峽迅速重開，約一億桶受困原油將重新流入市場，最快七月就可能造成過剩。

伊朗戰爭持續三個多月，部分分析師一度預測油價可能飆升至每桶二百美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過十億桶原油，油價仍相對溫和。許多分析師認為，中國是主因。

法國興業銀行分析師六月稍早在報告指出，一九七三年阿拉伯石油禁運造成全球原油供應減少百分之七，卻推升油價上漲百分之一三四；相較之下，伊朗戰爭雖影響全球百分之十四供應，油價漲幅卻遠未達到同等程度。報告認為，這項落差很大程度可歸因於中國。

分析師形容，中國是平衡市場的「看不見的手」，因為中國有能力將每日石油進口量減少約三百萬桶，規模幾乎相當於日本一天原油需求量。

中國能大幅減少進口，原因包括戰前已建立龐大庫存。挪威睿諮得能源顧問公司副總裁沙阿指出，美伊戰爭前，中國持續買進受到制裁、價格較低的俄羅斯與伊朗原油，累積備用庫存。分析師估計，中國目前商業與戰略儲備合計超過十億桶原油，並已從五月開始動用庫存。

同時，中國電動車熱潮也削弱對化石燃料的需求。專精中國能源產業的蘭陶集團負責人菲什曼形容，這對全球原油市場是「非常好的紓壓閥」。

市場先前擔心爆發史上最嚴重石油危機，但是國際能源總署現在反而警告，荷莫茲海峽一旦重開，明年可能引發供應過剩。