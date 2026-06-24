美解禁伊朗石油60天 制裁根本轉變？

華爾街日報報導，美國與伊朗廿二日在瑞士結束談判後，美國財政部宣布即日起豁免伊朗石油禁令六十天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至八月廿一日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的伊朗是一大利多，更象徵美國國會廿年來對伊朗制裁出現根本轉變。

路透報導，許可令指出，若是為完成石油交易、交付或卸貨所需，伊朗石油可被運入美國；不過，自一九七九年伊朗革命後美國實施相關限制以來，美國幾乎未再實質進口伊朗石油。另外，古巴、北韓和克里米亞等地被排除許可之外。

華爾街日報指出，美國還允許伊朗以美元結算交易，讓伊朗銀行可直接接收海外付款。這項措施等同暫停數十年來重壓伊朗石油產業的制裁，對長期被迫以折扣價賣油、仰賴買家冒險規避美國限制的伊朗而言，這可能帶來一筆可觀收益。

相關安排凸顯美伊談判取得進展，但引發外界質疑，伊朗尚未對核計畫作出讓步，就已獲得實質財政紓困。

美方會談代表、副總統范斯表示，伊朗已同意最快本周接受核計畫查訪。不過，伊朗否認這項說法，伊朗外交部表示在核查訪方面「沒有做出任何新承諾」，伊朗並未允許查核人員進入去年被美國和以色列轟炸的核設施。

對此，美國總統川普廿三日在社群媒體發文說，伊朗已完全、徹底同意接受最高級別的無限期核查訪，如果伊朗沒有同意這一點，後續談判將不會繼續。川普廿二日在白宮表示，若伊朗未遵守和談備忘錄，他將再次發動攻擊。他說，伊朗核武問題「比經濟蕭條更重要。蕭條非常糟糕，但核武會更快造成蕭條」。

另外，美方談判代表、副總統范斯表示，若伊朗解凍資產，將由美國和卡達監督資金流向，且必須用於購買如美國黃豆、大麥和玉米等。但伊朗央行總裁赫瑪提說，伊方並無這項義務，部分被凍資金可購買未受限商品。