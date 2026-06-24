紐時新書「川普只關心晶片」

紐約時報記者史萬與哈柏曼廿三日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與大陸犯台，呼籲美國總統川普努力在衝突區以外生產晶片。

書中也提到川普不在意美國傳統的台灣政策，只在乎台灣穩定供應半導體，且私下表示不會為台灣而戰。他關心台灣只因需要穩定的半導體供應。

書中指出，儘管川普維持美國傳統的戰略模糊立場，拒絕表示大陸侵台時他會怎麼做；但與其親近的人說，他私下的想法清楚多了，就是「為什麼我要派出美軍，去為大多數美國人在地圖上都找不到的小島而戰」。

書中寫道，川普說習近平曾保證，只要他還在白宮，北京就不會入侵台灣；但川普隨後補充，「這也可能是說謊，台灣是習近平的心頭肉，就像烏克蘭之於俄國總統普亭」。

對於馬斯克提出的警告，川普隨後與商務部長盧特尼克以及眾執行長討論，美國如何重新掌握全球半導體的部分供應鏈，將工廠由亞洲轉至美國本土。

書中還說，川普唯一對大陸展現鷹派立場的領域為貿易。但隨著他第一任任期的推進，人們逐漸發現他只是想和大陸領導人習近平達成一項可吹捧為史上最偉大協議的交易。

美國智庫「外交關係協會」主席哈斯及亞洲研究員石可為廿二日在「外交事務」期刊發表分析指出，中國大陸國家主席習近平正以重塑美國對台政策作為策略，目標是讓美政府疏遠台灣；而美國總統川普對台灣立場模稜兩可，恐怕讓中國「不開一槍」輕易奪取台灣。

文章主張，若要消除台灣乃至區域盟友對華府的疑慮，美國不只要恢復對台軍售，還應協助台灣發展本土國防產業、維持區域軍力與可信防衛承諾，同時向北京重申不支持台獨、遵循美國「一中政策」，避免嚇阻失效並降低衝突風險。

習近平成功透過五月川習會推動兩件事。一是說服川普相信台灣正追求正式獨立，若華府不約束台北，恐引發美中戰爭，二是阻止美國對台一四○億美元軍售案。