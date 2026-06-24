聽新聞
0:00 / 0:00

台灣「備戰操演」之際 中國航母「福建號」通過台灣海峽

德國之聲／ 德國之聲

台灣國防部在一份簡短聲明中表示，中國航母“福建號”（也稱“福建艦”）通過了台灣海峽，並補充稱，台灣軍方動用了聯合情監偵手段對其進行嚴密監控。

此外，台北還公布了一張從高空拍攝的該艦黑白照片，不過照片中甲板上未見任何艦載機。

“福建號”是中國第一艘全部自行設計研發的航空母艦，2025年11月5日，“福建號”入列，中國領導人習近平親自出席在海南舉行的交付儀式並登艦視察。

“福建號”上一次被確認航經台灣海峽是在去年12月中旬。 “遼寧艦”曾在4月中旬通過該水道，“遼寧艦”是中國三艘航母中服役最早的。

路透社的報導指出，“福建艦”配備平直飛行甲板和電磁彈射系統，這使其成為一種潛在威力遠超中國前兩艘俄式設計航母（遼寧艦和山東艦）的海上作戰利器。

台灣方面在本周一啟動了為期五天的 “立即備戰操演”，旨在提升台灣應對中國大陸軍事攻擊的戰備能力。

據美聯社報道，周一的演習畫面顯示，在擁有台灣最大國際機場的桃園市，陸軍269步兵旅的裝甲車在清晨進行了戰備巡邏，坦克沿著城市街道和高速公路行進。台灣國防部在一份聲明中表示，這次的演習力求貼近實戰，重點強調“實時、實彈、實地”的演練要求。

面對北京持續的軍事壓力，台灣定期舉行戰備演習以增強防御能力。中國堅持將台灣視為其領土，並始終未排除武統的可能。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

福建 遼寧艦 福建艦

延伸閱讀

國軍立即備戰操演！共軍福建號航艦航經台海 軍方再次公布空拍照

中共航艦福建號航經台灣海峽 國軍嚴密監控

遼寧艦完成遠海實戰化訓練 批日艦機滋擾、低空偵察挑釁

國防漏洞？俄防空系統面對烏國無人機不堪一擊 軍事專家揭弱點

相關新聞

紐時新書「川普只關心晶片」

紐約時報記者史萬與哈柏曼廿三日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與大陸犯台，呼籲美國總統川普努力在衝突區以外生產晶片。

沖繩戰役 高市追悼 遭反戰抗議

日本沖繩廿三日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役八十一周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。

台海若有事 沖繩人憂再成前線

一九四五年的沖繩戰役導致沖繩居民近四分之一喪生，大量美軍至今仍駐防當地，不少沖繩民眾近年來也憂心自衛隊加強部署，唯恐台海一旦發生衝突沖繩可能再度變成前線。

全球油價沒暴衝 分析師：中國是主因

ＣＮＮ報導，美伊磋商重新開放荷莫茲海峽恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國大陸。分析師指出，伊朗戰爭三個多月期間，油價沒有進一步衝高失控，是因中國減少進口動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。

美解禁伊朗石油60天 制裁根本轉變？

華爾街日報報導，美國與伊朗廿二日在瑞士結束談判後，美國財政部宣布即日起豁免伊朗石油禁令六十天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至八月廿一日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的伊朗是一大利多，更象徵美國國會廿年來對伊朗制裁出現根本轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。