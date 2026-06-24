台灣「備戰操演」之際 中國航母「福建號」通過台灣海峽

台灣國防部在一份簡短聲明中表示，中國航母“福建號”（也稱“福建艦”）通過了台灣海峽，並補充稱，台灣軍方動用了聯合情監偵手段對其進行嚴密監控。

此外，台北還公布了一張從高空拍攝的該艦黑白照片，不過照片中甲板上未見任何艦載機。

“福建號”是中國第一艘全部自行設計研發的航空母艦，2025年11月5日，“福建號”入列，中國領導人習近平親自出席在海南舉行的交付儀式並登艦視察。

“福建號”上一次被確認航經台灣海峽是在去年12月中旬。 “遼寧艦”曾在4月中旬通過該水道，“遼寧艦”是中國三艘航母中服役最早的。

路透社的報導指出，“福建艦”配備平直飛行甲板和電磁彈射系統，這使其成為一種潛在威力遠超中國前兩艘俄式設計航母（遼寧艦和山東艦）的海上作戰利器。

台灣方面在本周一啟動了為期五天的 “立即備戰操演”，旨在提升台灣應對中國大陸軍事攻擊的戰備能力。

據美聯社報道，周一的演習畫面顯示，在擁有台灣最大國際機場的桃園市，陸軍269步兵旅的裝甲車在清晨進行了戰備巡邏，坦克沿著城市街道和高速公路行進。台灣國防部在一份聲明中表示，這次的演習力求貼近實戰，重點強調“實時、實彈、實地”的演練要求。

面對北京持續的軍事壓力，台灣定期舉行戰備演習以增強防御能力。中國堅持將台灣視為其領土，並始終未排除武統的可能。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】