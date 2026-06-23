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瑞典安全局：安全威脅未減 伊朗持續招募犯罪代理人

中央社／ 斯德哥爾摩23日專電

瑞典安全局今發布最新的安全威脅評估，瑞典仍被視為恐攻「合理目標」，安全警示持續在第3等級。安全局警告，伊朗仍持續招募跟犯罪集團有關聯的年輕人攻擊瑞典境內目標。

瑞典最重要的政治活動「阿爾梅道週」（Almedalsveckan）22日開跑，阿爾梅道週期間，政治人物、媒體、民間團體都聚集於哥特蘭島（Gotland），討論重要政治議題，被視為9月全國大選的重要前哨站。

2022年阿爾梅道週曾發生跟恐怖持刀攻擊案，瑞典安全局（Säpo）在這個重要政治活動期間發布安全警示並表示，在大選前的選舉活動期間，將會加強安全工作以及對維安對象的保護。

瑞典安全局發布新聞稿表示，瑞典的安全威脅仍然嚴重，安全局近期主要處理的安全威脅事件多來自於外國勢力以及具暴力傾向的極端主義。

新聞稿中表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭給歐洲帶來混合攻擊的威脅，俄羅斯仍是最大威脅，安全局持續調查違反制裁規定、替俄國取得技術、間諜活動及恐怖主義預備行為等案件進行調查。

中東的衝突則讓瑞典境內的美國、以色列與猶太相關利益單位所受的威脅升高，境內的伊朗異議人士與團體也連帶受到威脅。

瑞典安全局表示，伊朗當局持續利用瑞典的代理人與犯罪網絡攻擊在瑞典境內的不同國家代表、團體與個人，而被視為威脅，過去半年安全局就處理了不少類似案件。

安全局局長馮埃艾森（Charlotte von Essen）告訴瑞典電台（SR），伊朗持續在瑞典招募年輕人，且安全局發現他們針對年紀很小的對象。

瑞典電台報導，2024年安全局第一次警告伊朗當局利用犯罪集團在境內發動攻擊的手法，並將伊朗視為敵對勢力，2年後，這個狀況依舊存在。

2024年發生的駐瑞典以色列大使館槍擊事件以及哥特堡（Gothenburg）以色列國防科技公司埃爾比特系統公司（Elbit Systems）遭到多次攻擊，都被瑞典當局認為跟伊朗有關。其中2024年10月對埃爾比特系統公司辦公室外牆開槍的嫌疑人年僅13歲。

2025年9月一名17歲的少年試圖謀殺對伊朗政權常提出批評的伊朗問題專家庫虛努德（ArvinKhoshnood），也經過瑞典電視台（SVT）的調查揭露，與伊朗政權合作的犯罪集團Rumba有關。

馮埃艾森表示，大選前政治活動增加，針對維安對象的安全工作會是高度優先的任務，這包括讓維安對象可以安全、自由的進行其任務、參與活動並且跟大眾親近，在阿爾梅道週這更是安全局格外重要的任務。

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