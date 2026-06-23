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烏克蘭稱俄軍襲澤倫斯基家鄉 釀3死19傷
烏克蘭地方當局今天表示，俄羅斯軍隊襲擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉、中部城市克利福洛，造成3人死亡，至少19人受傷。
法新社報導，克利福洛（Kryvyi Rih）距離前線約80公里，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，這座城市屢遭攻擊。
克利福洛市軍事行政首長維庫爾（OleksandrVilkul）在通訊軟體Telegram表示：「一處民用設施遇襲，不幸有3人喪生。」
他也指出另有19人受傷，其中5人傷勢嚴重。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）軍事行政首長甘扎（Oleksandr Ganzha）在社群媒體發布一張照片，畫面可見空襲現場的瓦礫仍在冒煙，旁邊是一棟遭摧毀建築的焦黑殘骸。
烏克蘭空軍表示，俄軍夜間向烏克蘭發射135架無人機，其中118架被擊落。
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