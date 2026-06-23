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溫水煮青蛙？瑞媒NZZ警示大陸對台戰略「未必是發動武力」

中央社／ 蘇黎世23日專電
新蘇黎世報（NZZ）製作長達11分鐘的台灣安全專題影片，以「中國大陸何時攻打台灣？」開宗明義，深入剖析兩岸軍事實力、地緣政治與全球戰略意義等面向。 示意圖／AI生成
新蘇黎世報（NZZ）製作長達11分鐘的台灣安全專題影片，以「中國大陸何時攻打台灣？」開宗明義，深入剖析兩岸軍事實力、地緣政治與全球戰略意義等面向。 示意圖／AI生成

新蘇黎世報（NZZ）製作長達11分鐘的台灣安全專題影片，以「中國何時攻打台灣？」開宗明義，深入剖析兩岸軍事實力、地緣政治與全球戰略意義等面向，並指出中國目前對台採取的主要策略未必是發動武力入侵，而是透過持續施壓與消耗打心理戰。

報導引用國防部數據，2025年台灣防空識別區共記錄逾3700架次共機行動，較2024年增約四分之一。僅2026年4月就出現229架次共機，其中169架次進入台灣防空識別區。每天公布數據，顯示中國對台軍事威脅持續升高。

此外，中國也在南海擴張影響力，包括建軍事基地、主張領土並控制航道。衛星影像顯示，中國沿海還建造長約800公尺的登陸棧橋，並進行軍演。報導指出，台灣海岸地形複雜，適合大規模登陸的地點有限，共軍測試此類設備，旨在解決重型車輛和裝備如何登陸的問題。

報導也展示內蒙古沙漠中的衛星照片，可見兩處設施。其中一處仿造台北街道，另一處則複製政府機關與機場。

報導強調，台灣位於「第一島鏈」的西太平洋重要的戰略位置。對北京而言，台灣不僅象徵國家統一與政權合法性，更是攸關地緣政治布局的重要關鍵。

在國際層面，報導特別提及日本立場。日本認為，一旦台海爆發戰爭，將直接構成日本的安全威脅，因此日本可能具備軍事介入的理由。至於美國是否會介入衝突，則仍充滿不確定性。然而，「不確定性」本身就是美國長期奉行的「戰略模糊」政策，其目的在於增加中國決策成本，使北京難以評估對台動武的實際風險。

新蘇黎世報引用英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的研究指出，台海戰爭造成的衝擊，可能比荷莫茲海峽遭封鎖更為嚴重。因為全面入侵台灣，將帶來巨大的軍事、地緣政治與經濟風險。

瑞媒推估中國發動軍事入侵的可能性並不高。因此，北京正採取一套不易察覺的「消耗與恫嚇戰略」，其目標並非立即透過戰爭接管台灣，而是藉由長期施壓，促使台灣逐漸接受中國所稱的「和平統一」。

報導並稱，近期國民黨主席前往中國，並完全重複中國官方的論述，與中國同聲不斷向外界傳達「台灣很脆弱」的訊息，同時消耗台灣內部。台灣朝野政黨對中政策也存在激烈對立，國家內部缺乏一致的戰略方向，在面對中國長期壓力時，台灣恐更難形成穩固共識。

新蘇黎世報指出，台灣正處於「溫水煮青蛙」：北京無須立即發動軍事入侵，只要每天將壓力提高一點點，讓台灣社會逐漸產生疲乏與無力感，開始反覆思考「我們還能承受多久」，最終可能使大部分民眾認為統一的代價較小。

南海 台海 北京 中共

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