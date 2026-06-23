德國資安中心涉大陸合作爭議 聯邦政府介入調查

德國政府大力資助的薩蘭邦資訊安全研究中心（Cispa）日前遭德媒揭露與中國合作密切後，德國聯邦研究部正式介入調查，中心主任巴克斯已被停職，所有與中國合作的研究計畫暫時喊卡。

德國商報（Handelsblatt）今天報導，聯邦研究部下令對位於薩蘭邦（Saarland）的資訊安全研究中心Cispa展開特別調查，以釐清是否有涉及國家安全的研究成果流向外國機構，以及相關合作是否違反德國法律規範。

根據報導，Cispa主任巴克斯（Michael Backes）在調查期間暫停職務，但仍保留中心負責人身分。Cispa表示，巴克斯支持這項獨立調查，希望藉此釐清所有疑慮。

聯邦研究部消息人士指出，特別調查將重點檢視該中心是否有涉及國安的研究成果流向境外、是否存在違法情事，以及管理階層在相關合作中扮演的角色。同時也將評估現有研究安全機制是否足以防範德國關鍵技術外流。

在調查完成前，Cispa所有與中國合作夥伴進行的研究計畫均暫停執行。德國聯邦政府與薩蘭邦政府表示，正與德國安全機關保持密切聯繫。

商報17日刊載調查報導揭露，Cispa多年來與中國研究機構合作密切，合作對象包括多所與中國軍方及國防工業體系有關的大學，其中部分學校被列入美國商務部制裁名單。

商報統計，2020年至2025年間，Cispa與來自相關中國大學的研究人員共同發表123篇論文，內容涉及人臉辨識、人工智慧（AI）模型攻擊、假訊息散布、關鍵基礎設施漏洞分析及數位系統後門技術等敏感領域。

德國聯邦憲法保護局（BfV）接受商報訪問時表示，中國多年來透過學術交流及研究合作進行技術與知識轉移，以推動其經濟與軍事發展。中方尤其關注包括人工智慧、量子科技、生物科技等十五五規劃中的十大未來戰略產業，部分領域與Cispa研究方向重疊。

聯邦研究部向商報說明，學術自由受到德國基本法保障，但當合作可能危及德國安全利益時，政府有責任介入調查。儘管爭議持續延燒，Cispa仍是德國重點扶植的資安學術研究機構。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）去年8月曾親自到訪該中心，稱讚其為德國資安研究的重要據點。Cispa新大樓目前正於薩蘭邦興建，總投資額約3.5億歐元（約新台幣126億）。