直逼北約前沿…俄轟炸機挪威海上空現蹤 俄國防部這樣說

俄羅斯國防部今天凌晨在通訊軟體Telegram表示，俄羅斯圖-160（Tu-160）戰略飛彈轟炸機在巴倫支海和挪威海上空的中立區進行16小時的飛行任務，包括一次空中加油測試。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，這次例行性飛行有俄羅斯米格-31（Mig-31）戰鬥機伴飛，途中一度有外國戰機進行監控與伴飛，但未說明是哪些國家。

俄羅斯北部和北大西洋公約組織（NATO）成員國挪威與芬蘭接壤。

俄羅斯圖-160轟炸機是在蘇聯解體前的1970年代設計的大型超音速遠程戰略轟炸機，具備核子打擊能力，在1987年服役，為現今世界上航速最快、航程最遠的戰略轟炸機之一，其極具辨識度的可變後掠翼設計與白色機身，使其成為冷戰時期航空工業的標誌性機種。