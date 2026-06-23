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直逼北約前沿…俄轟炸機挪威海上空現蹤 俄國防部這樣說

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
圖為一架伊爾-78空中加油機和一架圖-160轟炸機。 示意圖／中新社資料照
圖為一架伊爾-78空中加油機和一架圖-160轟炸機。 示意圖／中新社資料照

俄羅斯國防部今天凌晨在通訊軟體Telegram表示，俄羅斯圖-160（Tu-160）戰略飛彈轟炸機在巴倫支海和挪威海上空的中立區進行16小時的飛行任務，包括一次空中加油測試。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，這次例行性飛行有俄羅斯米格-31（Mig-31）戰鬥機伴飛，途中一度有外國戰機進行監控與伴飛，但未說明是哪些國家。

俄羅斯北部和北大西洋公約組織（NATO）成員國挪威與芬蘭接壤。

俄羅斯圖-160轟炸機是在蘇聯解體前的1970年代設計的大型超音速遠程戰略轟炸機，具備核子打擊能力，在1987年服役，為現今世界上航速最快、航程最遠的戰略轟炸機之一，其極具辨識度的可變後掠翼設計與白色機身，使其成為冷戰時期航空工業的標誌性機種。

北約 挪威 俄羅斯 戰機

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