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「威脅無國界之分」無人機威脅日增 歐盟9國合作加速強調情報共享

中央社／ 赫爾辛基23日專電
歐洲聯盟9國內政部長及代表上週齊聚芬蘭赫爾辛基，針對日益嚴峻的無人機威脅達成區域合作共識，強調威脅無國界之分，情報共享與跨國協調已刻不容緩。 路透社
歐洲聯盟9國內政部長及代表上週齊聚芬蘭赫爾辛基，針對日益嚴峻的無人機威脅達成區域合作共識，強調威脅無國界之分，情報共享與跨國協調已刻不容緩。 路透社

歐洲聯盟9國內政部長及代表上週齊聚芬蘭赫爾辛基，針對日益嚴峻的無人機威脅達成區域合作共識，強調威脅無國界之分，情報共享與跨國協調已刻不容緩。

本次會議由芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）主持，成員包括芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭、瑞典、丹麥與德國。

與會官員有6位代表特別移師萬塔（Vantaa）一處反無人機企業廠區召開記者會，並向歐盟喊話，要求在下一輪多年期財務架構（MFF）中提早撥付相關預算。

蘭塔仁在會中直指，「俄羅斯是歐洲最嚴重的安全威脅」，身處東北歐的波羅的海國家對全歐安全責無旁貸。她強調，無人機威脅日益嚴峻且不會消失，各國必須聯手應對。

她會中轉述烏克蘭內政部長克利孟科（IhorKlymenko）的警示，強調資訊、決策與行動速度至關重要，一旦遲緩便可能面臨失敗。蘭塔仁表示，烏克蘭的實戰經驗是各國無法忽視的借鏡。

拉脫維亞內政部長東布拉瓦（Janis Dombrava）提醒，除了俄羅斯威脅，恐怖組織與犯罪集團動用無人機也是必須面對的「新現實」。他舉愛沙尼亞曾擊落由拉脫維亞境內飛入的無人機為例，強調區域內全面合作勢在必行。

關於公眾警報系統，愛沙尼亞內政部長塔羅（IgorTaro）坦言，這類議題難有標準答案，無論採取何種應對機制，都難逃輿論檢視。目前芬蘭與愛沙尼亞正積極建置細胞廣播系統，力求提升預警效能。

為強化區域整體局勢掌握，並加速跨國資訊交換，各國已決議研擬具體對策，將於秋季在挪威檢視進度。針對資金壓力，與會部長一致呼籲歐盟執委會優先挹注預算，以守護歐洲東部與外部邊界。塔羅疾呼，保護外部邊界等同於捍衛全歐洲的安全。

據芬蘭內政部新聞稿，芬蘭政府今年春季已額外撥出5020萬歐元（約新台幣18億1160萬元）強化反無人機能力，其中4400萬歐元由邊境警衛局配置，620萬歐元投入警力升級。

塔羅對此深表認同：「雖然準備工作早該啟動，但現在行動就是最好的時機。」

歐盟 無人機 拉脫維亞

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