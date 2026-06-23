國防漏洞？俄防空系統面對烏國無人機不堪一擊 軍事專家揭弱點

（德國之聲中文網）烏克蘭無人機似乎越來越能突破俄羅斯的防空系統，襲擊俄羅斯關鍵基礎設施。最近，它們襲擊了克里米亞半島上的目標，該半島是烏克蘭的領土，但自2014年以來一直被俄羅斯佔領。

烏克蘭無人機也能打擊俄羅斯腹地的目標：6月18日，多架無人機襲擊莫斯科多個地區的眾多目標，其中包括一家大型煉油廠。襲擊發生後，該煉油廠的生產似乎中斷數日。俄羅斯最大的機場--莫斯科機場也暫時關閉。

關於俄羅斯國防漏洞的討論爆發了。部分原因是目擊者們在社群媒體上發布了大量影片，顯示俄羅斯防空系統無法攔截無人機。

「普通民眾看到防空導彈從無人機旁飛過卻沒擊中它時，就會產生這種印象，」俄羅斯異見人士、軍事分析家魯斯蘭．列維耶夫（Ruslan Leviev）告訴德國之聲（DW）。

親克里姆林宮博主呼籲進行激進改革

流亡的俄羅斯記者伊萬．菲利波夫（Ivan Filippov）在關注一些親克里姆林宮博主們的言論。他們越來越擔心烏克蘭可能發現了俄羅斯防禦體系的漏洞，因此他們呼籲對國防部和俄羅斯的「軍工聯合體」進行激進改革。

「他們不想結束戰爭--他們想要一場更有效的戰爭」，菲利波夫說。不過，他也補充表示：「我認為他們非常清楚這些改革是不可能的。」

前空軍軍官阿納托利．赫拉普欽斯基（Anatoliy Khrapchynskyi）將6月18日莫斯科防空系統被突破歸因於兩個因素：俄羅斯防禦體系的系統性退化，以及烏克蘭進攻能力在科技領域的進步。

軍事分析家列維耶夫則對此提出異議。他表示，其團隊並未發現俄羅斯防禦系統有任何削弱，畢竟，超過90%的無人機在襲擊中被攔截。他同時指出，少數成功擊中目標的無人機確實造成了重大損失。

在列維耶夫看來，無人機的數量才是問題的核心。襲擊規模對俄羅斯和烏克蘭都構成了同樣的挑戰：大規模無人機襲擊所需的設備數量遠遠超過目前的供應能力。

俄羅斯固有的弱點

空軍專家赫拉普欽斯基解釋說，俄羅斯的防空系統，包括「鎧甲-S1」防空系統，其設計出發點是攔截巡航導彈等常規大型飛機。這些系統使用雷達技術來定位金屬目標。現代小型無人機幾乎無法被這些系統探測到，因為它們通常由塑料和膠合板等復合材料制成。

此外，俄羅斯龐大的國土面積也帶來了挑戰。俄羅斯異見人士、軍事分析家列維耶夫表示，構建一道連續的「空中屏障」或單一的「盾牌」是不可能的。莫斯科的城市密度極高，更容易成為攻擊目標：建築物越密集、越高，無人機就越容易隱藏在雷達系統後面。

烏克蘭正在利用這一點。空軍專家赫拉普欽斯基認為，基輔在規劃遠程無人機的復雜飛行路線、繞過潛在攔截區方面取得了顯著進展。

莫斯科削弱了其防空力量？

赫拉普欽斯基表示，由於俄羅斯在戰爭期間將部分防空系統轉移到了被佔領的烏克蘭領土，這些漏洞可能已經擴大。他說，俄羅斯因此將其原本多層級的防空系統變成了拼湊而成的體系。

專家指出，最佳的防空系統由多層組成，不同的攔截系統在不同的高度運行，並針對不同類型、不同速度的進攻性武器進行專門的攔截。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）也援引烏克蘭方面的消息稱，俄羅斯可能只剩下少量S-300系統--一種遠程地對空導彈系統。據推測，對俄羅斯的制裁阻礙了其零部件的采購。

赫拉普欽斯基將短缺歸咎於俄羅斯將其S-300導彈系統重新用於對烏克蘭的地對地攻擊，並試圖以此壓制烏克蘭的防空系統。

克里姆林宮正試圖控制事態發展

6月18日莫斯科遭到襲擊後，俄羅斯政府似乎更關注畫面本身的沖擊力，而非襲擊事件。克里姆林宮發言人德米特裡．佩斯科夫表示，俄羅斯防空系統已做出適當反應，並敦促公眾關注俄羅斯對烏克蘭的襲擊。

「影片畫面令人印象深刻——它展現了我們武裝部隊襲擊的成果。這些襲擊將會繼續，」佩斯科夫說道。

列維耶夫表示，克里姆林宮正在淡化此次襲擊的影響。他指出，從軍事角度來看，6月18日的無人機襲擊並未帶來多少改變，此類襲擊更多被視為旨在波動輿論場的「政治打擊」，尤其是在9月份俄羅斯下議院（國家杜馬）選舉之前。

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