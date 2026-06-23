黃志芳訪烏克蘭復健中心與科技聚落 推動台烏交流

俄烏戰爭持續逾4年，戰火對烏克蘭醫療體系帶來沉重壓力。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳日前訪問烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），走訪復健中心、科技產業聚落及無人機製造商，盼深化台烏在醫療、科技及產業領域的合作交流。

黃志芳日前參訪位於利維夫的UNBROKEN復健醫療園區。該園區於俄烏戰爭爆發後成立，主要為因戰爭受傷的軍人及平民提供治療、義肢裝配及復健服務。自戰爭爆發以來，已服務約2.8萬名傷患，患者來自烏克蘭各地，其中也包括曾赴烏參與作戰的台灣志願兵。

院方指出，隨著戰事型態改變，傷患類型也出現轉變，過去以地雷及槍傷為主，如今多數為無人機攻擊造成的傷勢。黃志芳在參訪期間，也慰問因無人機攻擊受傷的官兵。

復健中心內設有多項由各國捐贈的先進復健設備，包括手部功能訓練器材等，並提供藝術治療等心理支持服務，協助傷患重建身心健康。

此外，UNBROKEN醫療園區內的「台灣友誼大樓」近日落成，未來將提供55張病床，預計每年可照護約2萬7000名患者，並將於近期投入營運。院方也規劃興建特殊運動復健設施，預計再增加160張病床。不過，院方表示，目前仍有專業人才培訓、教育合作及醫療設備等需求。

黃志芳表示，UNBROKEN去年曾派員赴台參加由北美洲台灣人醫師協會舉辦的醫療韌性研討會，未來可進一步推動台烏教學醫院及醫學院之間的合作交流。他指出，UNBROKEN對台灣醫療水準及醫療設備印象深刻，而本週在波蘭華沙舉行的歐洲台灣形象展也設有智慧醫療館，並已邀請利維夫市政府代表出席。

除醫療領域外，黃志芳也拜訪烏克蘭規模最大的科技產業協會Lviv IT Cluster。該協會目前串聯超過300家科技企業及10萬名專業人才，為烏克蘭重要的科技產業平台。

Lviv IT Cluster代理執行長卡韋茨基 （SviatoslavKavetskyi）表示，儘管戰事持續，烏克蘭資訊科技產業仍保持成長，從2022年至2025年，從業人數增加約6%，已成為農業之外的重要經濟支柱。2025年對美國市場出口額達23億美元，對歐洲市場出口額約25億美元，全球總出口額達65億美元。

卡韋茨基指出，協會也透過平台機制協助烏克蘭中小型科技企業與國際企業建立合作關係，拓展海外市場。

談及未來發展，卡韋茨基表示，資訊科技產業持續擴張，人才培育將是關鍵課題，需要投入更多教育資源。黃志芳則認為，台灣在STEM（科學、科技、工程與數學）教育領域具備優勢，未來雙方可在人才培訓及教育交流方面尋求合作機會。

黃志芳此行也前往Formatsia Industrial Park工業園區及物流中心，並參訪烏克蘭無人機製造業者。他表示，部分烏克蘭無人機產品已採用台灣製零組件，未來雙方在供應鏈整合及技術合作方面仍有相當大的發展空間，可望透過合作進一步降低生產成本、提升競爭力。