北韓士兵為俄作戰遭烏克蘭俘虜 南韓表態願接納
南韓外交部今天表示，為俄羅斯作戰遭烏克蘭俘虜的北韓戰俘，若選擇前來南韓，南韓將全數予以接納。
路透社報導，南韓外交部指出，南韓反對在違反北韓戰俘意願的情況下，將他們遣送至俄羅斯或北韓。據報導，南韓與烏克蘭部長預定於6月30日在首爾舉行會談。
韓民族新聞（Hankyoreh Shinmun）報導，烏克蘭外交部長擬於6月30日與南韓外長會晤，預計他們將討論兩名北韓士兵的遣返問題。
據報導，這兩名北韓士兵被派遣至俄羅斯後，遭到烏克蘭俘虜。
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