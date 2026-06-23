北韓士兵為俄作戰遭烏克蘭俘虜 南韓表態願接納

2026年在法國舉行的G7高峰會已於6月17日落幕。本文深入剖析2017年至2026年間G7峰會公報中「中國因素」的動態演變。作者倪世傑指出，G7 對中態度已從早期關注香港人權的單一議題，轉向將中國視為「制度性挑戰」，並正式將台海和平穩定納入印太安全框架。隨著國際局勢推移，G7 的對中策略正經歷從「價值宣示」到「政策工具化」的質變，特別是針對產能過剩、關鍵礦物供應鏈及經濟脅迫等結構性問題。而在2026年峰會中，面對美中「戰略穩定」的複雜賽局，中國在公報文字上雖看似「消失」，實則已化為更具操作性的經濟安全語言，無處不在地影響著台灣的國際處境與全球秩序。

2026-06-23 09:36