快訊

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

日職／徐若熙表訂24日出戰歐力士沒了 軟銀投教：不是可以登板的狀態

北市大同區傳槍響！7旬男小腿中彈送醫 警展開偵辦詳情待查

沖繩戰役81周年！日相高市早苗上任後首訪當地 會場多次傳抗議聲

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本沖繩縣在第二次世界大戰尾聲發生死傷慘重的陸上戰役。日相高市早苗今天在當地的追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」。 歐新社
日本沖繩縣在第二次世界大戰尾聲發生死傷慘重的陸上戰役。日相高市早苗今天在當地的追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」。 歐新社

日本沖繩縣在第二次世界大戰尾聲發生死傷慘重的陸上戰役。日相高市早苗今天在當地的追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」。她致詞期間，會場多次傳出抗議聲。

沖繩縣在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

沖繩時報與日媒ABEMA TIMES報導，這是高市就任日相後首度造訪沖繩。

她今天前往沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。

她也提及預計在今年11月修復完畢的首里城正殿，包括在沖繩戰役期間在內，首里城「曾多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境。」

高市也在致詞中提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀。她表示，「將推動有效利用軍用基地的舊址」。

她當時站在麥克風前準備致詞之前，會場就出現許多抗議聲，像是「反對戰爭！」、「遵守（憲法）9條！」、「去向24萬人道歉！」

高市在激烈的抗議聲與叫罵聲中開始致詞。而抗議聲主要出現在在她致詞時的前半段，且音量大到快要能跟她的致詞聲匹敵。

沖繩縣知事玉城鄧尼也在這場追悼儀式中宣讀「和平宣言」，並呼籲傳承和平。他表示，「81年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力。」

玉城也強調沖繩有大片駐日美軍基地導致當地負擔過於沉重，以及基地衍生出的相關問題。

關於歸還普天間基地問題，玉城呼籲，「日美兩國政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。1995年美軍士兵強暴12歲少女的事件，促使日本與美國政府於1996年達成遷走普天間基地的協議。

沖繩 高市早苗 日本 二戰

延伸閱讀

強颱米克拉路徑往日本方向修正 沖繩、名古屋、東京影響時間曝

中共在我東部海域「常態化近海治理」 沈有忠：新型態灰帶衝突

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

新空軍一號亮相 川普露口風：今年將再訪陸

相關新聞

警覺中國！G7高峰會檯面下如何圍堵防中

G7高峰會的中國因素：從外交喊話到警覺提防，十年來對中戰略有何變化

嚴重追撞事故！英國貝德福德列車追撞事故，釀20年來最嚴重受傷人數

2026年6月19日傍晚，英國貝德福德（Bedford）郡南邊郊外的鐵路軌道上，兩列隸屬於東米德蘭鐵路（East Midlands Railway, EMR）的客運列車在交通尖峰時段發生嚴重的追撞事故。一列因故停駛的列車，遭後方另一列客車撞擊。這起事故不僅造成一名司機員殉職、百人受傷，也引發各界對於英國鐵路系統在安全防護與基礎設施升級上的疑慮與檢視。

圍堵紅色經濟？一文看懂G7高峰會「中國因素」的十年戰略轉折

2026年在法國舉行的G7高峰會已於6月17日落幕。本文深入剖析2017年至2026年間G7峰會公報中「中國因素」的動態演變。作者倪世傑指出，G7 對中態度已從早期關注香港人權的單一議題，轉向將中國視為「制度性挑戰」，並正式將台海和平穩定納入印太安全框架。隨著國際局勢推移，G7 的對中策略正經歷從「價值宣示」到「政策工具化」的質變，特別是針對產能過剩、關鍵礦物供應鏈及經濟脅迫等結構性問題。而在2026年峰會中，面對美中「戰略穩定」的複雜賽局，中國在公報文字上雖看似「消失」，實則已化為更具操作性的經濟安全語言，無處不在地影響著台灣的國際處境與全球秩序。

沖繩戰役81周年！日相高市早苗上任後首訪當地 會場多次傳抗議聲

日本沖繩縣在第二次世界大戰尾聲發生死傷慘重的陸上戰役。日相高市早苗今天在當地的追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒...

羅馬尼亞總理提名遭否決 提前大選風險升高

羅馬尼亞國會今天否決自由派政治人物韋什泰亞出任總理的提名，使這個毗鄰烏克蘭、同時為歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（N...

英相施凱爾宣布請辭…英國民眾審慎樂觀看待 這號人物有望接班

英國工黨首相施凱爾宣布請辭後，英國民眾似乎多樂見這項消息，但也認為，最有可能接班的工黨資深政治人物柏南未來將面臨諸多挑戰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。