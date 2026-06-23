沖繩戰役81周年！日相高市早苗上任後首訪當地 會場多次傳抗議聲

日本沖繩縣在第二次世界大戰尾聲發生死傷慘重的陸上戰役。日相高市早苗今天在當地的追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」。她致詞期間，會場多次傳出抗議聲。

沖繩縣在二戰尾聲爆發慘烈的陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

沖繩時報與日媒ABEMA TIMES報導，這是高市就任日相後首度造訪沖繩。

她今天前往沖繩縣糸滿市的和平祈念公園參加追悼儀式，並在致詞時強調，「我們正在享受的和平與繁榮，是建立在這片土地犧牲寶貴性命的人們，以及沖繩所經歷筆墨難以形容的苦難歷史上」。

她也提及預計在今年11月修復完畢的首里城正殿，包括在沖繩戰役期間在內，首里城「曾多次遭遇焚毀的不幸，但始終沒有放棄重建，並克服困難、編織出希望。我思索著沖繩民眾所培養出的堅強，以及不得不堅強的處境。」

高市也在致詞中提到駐日美軍基地集中在沖繩的現狀。她表示，「將推動有效利用軍用基地的舊址」。

她當時站在麥克風前準備致詞之前，會場就出現許多抗議聲，像是「反對戰爭！」、「遵守（憲法）9條！」、「去向24萬人道歉！」

高市在激烈的抗議聲與叫罵聲中開始致詞。而抗議聲主要出現在在她致詞時的前半段，且音量大到快要能跟她的致詞聲匹敵。

沖繩縣知事玉城鄧尼也在這場追悼儀式中宣讀「和平宣言」，並呼籲傳承和平。他表示，「81年前可謂失去一切，從那個時候開始，到如今重拾美麗的島嶼，我們不能忘記先人們不懈的努力。」

玉城也強調沖繩有大片駐日美軍基地導致當地負擔過於沉重，以及基地衍生出的相關問題。

關於歸還普天間基地問題，玉城呼籲，「日美兩國政府應該要與沖繩縣對話以解決問題，而非單方面強加」。1995年美軍士兵強暴12歲少女的事件，促使日本與美國政府於1996年達成遷走普天間基地的協議。