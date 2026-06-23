羅馬尼亞總理提名遭否決 提前大選風險升高

羅馬尼亞國會今天否決自由派政治人物韋什泰亞出任總理的提名，使這個毗鄰烏克蘭、同時為歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）成員國的國家在歷經數月政治動盪後再度陷入不確定局勢。

法新社報導，由中間派總統達恩（Nicusor Dan）提名的韋什泰亞（Adrian Vestea）須在參眾兩院合計取得233票才能組閣，但根據官方計票結果，他僅獲得189票。

經過一整天針對韋什泰亞內閣名單的辯論後，部分議員在投票開始前離席。

今年5月，前自由派總理博洛揚（Ilie Bolojan）領導的政府因中間偏左與極右派陣營支持的不信任案表決而垮台。

在首位獲提名組閣的人選托馬克（Eugen Tomac）宣布退出後，達恩於本月14日任命52歲、同屬自由派的韋什泰亞籌組新政府。

然而，博洛揚領導的自由派政黨拒絕支持韋什泰亞，甚至揚言將他開除黨籍。

韋什泰亞曾任市長、地方首長及國家發展部長。他先前表示，希望與國會中的「親西方民主政黨」協商，盼能組成多數執政聯盟。

遭到否決後，他將矛頭指向在國會擁有90席的國內最大極右翼政黨「團結羅馬尼亞聯盟」（AUR）。在表決之前，他也曾與AUR協商。

他在臉書（Facebook）發文稱，「47天沒有政府的代價十分沉重，我們損失的是歐洲資金、外界信任，以及無法追回的時間。」

民調機構INSCOP Research創辦人什特富雷克（Remus Ioan Stefureac）表示，總統現在必須再提名另一位總理人選。

「如果第2位人選再次遭到否決，就將啟動提前大選這個『核選項』。」

什特富雷克警告，提前大選將對「國家、經濟、企業以及民眾收入」造成災難性打擊。

他並表示，「除了AUR之外，沒有任何政黨能從提前大選中受益。」