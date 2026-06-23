英相施凱爾宣布請辭…英國民眾審慎樂觀看待 這號人物有望接班

英國工黨首相施凱爾宣布請辭後，英國民眾似乎多樂見這項消息，但也認為，最有可能接班的工黨資深政治人物柏南未來將面臨諸多挑戰。

法新社報導，律師柯林斯（Alan Collins）在其倫敦辦公室趕赴會議時說：「這對國家而言是個好消息。因為英國面對許多亟待解決的挑戰和問題，卻一直沒有獲得妥善處理。」

根據昨天公布的民調，6000名受訪者中有62%持相同看法。

大曼徹斯特（Greater Manchester）前市長柏南（Andy Burnham）被外界視為最有望接任施凱爾（Keir Starmer）的人選，他最快可能7月中旬成為新任首相。

現年56歲的柏南本月19日在英格蘭西北部國會選區梅克菲爾德（Makerfield）的補選中順利勝出，昨天下午宣示就任國會議員。

在柏南過去9年來一直擔任市長的大曼徹斯特，當地民眾同樣抱持審慎樂觀態度。柏南於2017年離開國會並選上市長。

53歲照服員赫利威（Angela Helliwell）表示她為柏南感到開心，若他在大曼徹斯特推動的政策能在全國實施，將是很棒的事情。

30歲任職於金融業的馬克斯（Louis Marks）也認為事情必須有所改變，他告訴法新社：「現在的經濟狀況，大概是我有生以來所見過最糟的。大家連帳單都很難繳得出來。」

他擔心，若幾個月後民眾感受不到任何變化，大家當然又會感到不滿，屆時英國將再次陷入首相更迭的循環。

柏南在梅克菲爾德勝選後矢言，他在國會將把當地利益置於制定政策的核心，並致力降低民眾生活支出，尤其是能源及水費。

23歲工程師魏爾（Aaron Wear）指出：「他在曼徹斯特做得相當不錯，若能把這套做法擴大到全國層級，那就太好了。」

若柏南成為首相，唐寧街10號仍有諸多重大議題待解決，包括俄烏戰爭、美國與以色列對伊朗發動的戰爭，以及疲弱的全球經濟。

28歲的倫敦醫學生普盧格－波特（Phoebe Plugge-Porter）還提到：「令我感到憂心的是英國改革黨（Reform UK）的崛起。」在全國民調中，這個反移民政黨的支持率領先工黨。