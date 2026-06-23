美國支援菲律賓4艘無人艇 加強應對中國威脅

美國駐菲律賓大使館今天表示，美國政府已交付菲律賓軍方4艘Triton無人艇，以提升馬尼拉對其海域的監控能力，並及早發現潛在威脅。

中國最近在黃岩島（台灣稱民主礁）架設漂浮式平台，加上中國對菲律賓國防部長及其家人實施制裁，菲中關係受到考驗。

Triton無人艇是由美國軍火廠海洋航空（OceanAero）設計與生產，使用太陽能動力，最多可持續運作30天，無需人員操作。

美國駐菲大使館指出，這批價值1300萬美元的無人艇，展現華府對盟友的承諾，以提升菲律賓的偵測能力，並能回應各種海上挑戰，包括非法捕魚、灰色地帶活動，以及對航行自由的威脅。

大使館聲明說，「印太地區的海域廣大且充滿爭議，而菲律賓正處於這個地區的核心位置。」

6月中旬，美菲兩國部隊於南海舉行聯合海上演習，動用空中與海巡資源，進行多項協同操作訓練。

菲律賓上週表示，在菲方提出外交抗議後，中國已撤除在有爭議環礁上的浮動設施。中國則表示，此一設施是用於「科學調查」用途。