烏克蘭夜間遭空襲釀6傷 俄燃油危機擴至西伯利亞

烏克蘭官員表示，俄羅斯於夜間對烏北和東南部發動空襲，造成6人受傷。與此同時，烏軍空襲俄國能源基礎設施，目標遠至西伯利亞，造成俄方燃料危機加劇。

烏國札波羅熱（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（IvanFedorov）今天在通訊軟體Telegram表示，俄軍攻擊烏克蘭東南部後，有2人受傷尋求醫療協助。

在烏北蘇米州（Sumy），緊急服務部門表示，昨晚有3人受傷。

另外在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）昨晚也遭無人機攻擊，有1名女性受傷。

路透社目前無法獨立證實上述最新空襲細節。

俄燃料危機擴大

與此同時，烏克蘭針對俄國海運物流與補給管道發動攻擊，已引發俄國及其占領區的燃油危機。

基輔（Kyiv）對俄國能源基礎設施發動空襲，目標遠至西伯利亞，距交戰前線已逾2000公里，進一步影響到這個全球第3大原油生產國的內部汽油與柴油供應。

目前燃料危機已從俄國占領的克里米亞（Crimea）擴展到東部地區，甚至到西伯利亞平原的鄂木斯克（Omsk）地區。

鄂木斯克靠近哈薩克邊境，位於莫斯科東南約2500公里處。當地州長在通訊軟體Telegram表示，已開始限制燃油銷售。