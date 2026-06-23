柏南幾篤定接任英相 工黨盼「北方之王」挽狂瀾

英國首相施凱爾22日宣布請辭，近日在國會補選勝出的前曼徹斯特市長柏南有望接替。執政的工黨希望充滿魅力、人格特質與施凱爾迥異的柏南能重燃選民對工黨的熱情。

在英國的內閣制體制下，執政黨選出的新黨魁就是新首相。施凱爾宣布請辭執政工黨黨魁一職，而18日在國會議員補選勝出的柏南確定競選黨魁，原本也有意角逐黨魁的前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）則表達支持，代表柏南幾篤定成為新任黨魁與英相。

紐約時報指出，56歲的柏南（Andy Burnham）以親和力與個人魅力著稱，口才辨給。過去9年他擔任曼徹斯特市長期間打造出樂觀、行動派，以及英格蘭北部人說話坦率的人設。

與歐洲其他國家一樣，英國的傳統政黨也正面臨新興政黨和各種民粹政黨挑戰。右翼的英國改革黨（Reform UK）受保守黨中產階級和工黨工人階級青睞，而民粹主義的綠黨則削弱工黨在城市左翼選民的支持率。放眼當前全歐，各國領導人的支持率都處於數十年來新低。

柏南在新冠疫情期間因捍衛大曼徹斯特地區利益而贏得「北方之王」（King of the North）綽號。支持者認為他可扮演工黨救世主，對抗法拉吉（NigelFarage）領導的右翼民粹的英國改革黨。

然批評者則將柏南形容為政治變色龍，認為他將面臨與表現平淡的施凱爾內閣相同難題，包括地緣政治格局變遷、經濟不振及當前普遍感到焦躁不安的英國選民。

無論如何，柏南都將是一位與施凱爾風格截然不同的人。曾為布萊爾（Tony Blair）首相任內的顧問、在柏南還是議會研究員時就相識的麥克特南（JohnMcTernan）表示，有別於包括施凱爾在內近幾位首相看起來就不像樂於投入這份工作，「柏南樂觀、開朗，且似乎真的享受當政治人物」。

柏南1970年出生於利物浦，父親是電話工程師，母親則是診所的櫃檯接待員。他具有愛爾蘭血統，曾就讀公立天主教學校，也曾談及自己的天主教信仰，包括2023年見過當時的教宗方濟各（Pope Francis,2025逝世）。

柏南2009年接受英國「衛報」訪問表示，除家人外，他生命中最重要的3件事是英超艾佛頓隊（Everton F.C.）、工黨以及天主教會。

柏南曾考取劍橋大學攻讀英語文學，畢業後走上典型英國政治菁英之路：先擔任倫敦南區國會議員喬爾（Tessa Jowell）的研究員，之後又成為時任文化大臣史密斯（Chris Smith）的幕僚。

在劍橋求學期間，他結識出生於荷蘭的范希爾（Marie-France Van Heel），兩人後來結婚並育有3名子女。

2001年柏南在靠近老家的英格蘭北部選區利鎮（Leigh）當選國會議員，之後出任當時首相布萊爾工黨新政府的司長級官員。後來在首相布朗（GordonBrown）任內升為部長級官員，先後出任財政部副大臣、文化媒體暨體育大臣及衛生大臣。

柏南於工黨2010年敗選在野後首次競選黨魁，最終名列第4；2015年他再次角逐並成為領先者，但最終仍敗給左翼政治人物柯賓（Jeremy Corbyn）。2017年柏南因認自己的天地應是地方而非中央，因此離開國會並選上曼徹斯特市長。

曼徹斯特大學（University of Manchester）政治學教授福特（Robert Ford）表示，柏南執政期間，大曼徹斯特（Greater Manchester）的地方經濟蓬勃發展，藉由加強對市區公車系統的控制與監管，過程中贏得與運輸公司的角力，充分展現自己的政治手腕。

福特說：「相信我，如果當時市長是施凱爾，事情會變得很技術官僚或很僵化，但柏南卻弄成宛如大衛對抗巨人歌利亞的史詩戰役。他最大優勢在於是個很會溝通的人，也是出色的敘事高手，擅長讓選民感受到他是什麼樣的人、代表誰以及想做什麼。」

但這樣的風格，也讓柏南揹上易見風轉舵的標籤。麥克特南坦承，柏南給人的印象，就是個「很在意別人要喜歡他」的政治人物。

華盛頓郵報指出，關於柏南，外界對他其實還很陌生。他的政績幾乎完全集中於像交通、住房和經濟發展等國內地方事務，過去幾無外交政策闡述，也鮮少關注軍事或國家安全議題，而治理城市與治理國家是截然不同的層級。

利物浦大學（University of Liverpool）政治學教授湯格（Jon Tonge）說：「他一直是非常成功的曼徹斯特市長，但這回將是一次巨大的升格。就像從小聯盟棒球一下子登上最高殿堂的大聯盟。」

湯格提醒外界，不應過度解讀柏南的人氣。他表示柏南的崛起絕不等於工黨已在選戰恢復元氣，但柏南是個很難讓人討厭的人，這點是一大優勢。