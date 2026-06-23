韓國選票不足事件 真相委員長：不應未投完票就開票

調查韓國地方選舉選票不足事件的真相調查委員會前委員長趙賢旭今天表示，當天在投票還沒結束的情況下，就開始開票，是令人遺憾的決定，判斷有超過30人因此未能完成投票。

真相調查委員會從10日運作至19日，由律師出身的趙賢旭（音譯）在內共6名專業人士組成。根據韓聯社報導，趙賢旭今天接受KBS廣播節目訪問時表示，地方選舉當天在投票尚未完全結束的情況下就開票，依照「公職選舉法」根本不應該這樣做。

地方選舉當天，松坡區蠶室2洞第7投票所投票時間延長至晚間10時，但轄區開票所卻於晚間7時27分宣布開始開票。對此趙賢旭指出，「兩地又不是距離很遠，而是同屬松坡區轄內，任何人都知道應該等投票結束後再開票，我認為這證明彼此之間的通報或聯繫並未順利進行。」

趙賢旭強調，雖然即使投票箱尚未全部送達開票所，通常也會按照送達順序開始開票，但這次屬於非常特殊的狀況，投票截止時間不是延後20、30分鐘，而是延長到晚上10時，「提前開票是令人遺憾的決定。」

因為選票不足未能完成投票的選民總數，趙賢旭指出，真相調查委員會認為至少超過30人、未滿40人。不過趙賢旭也提及，「由於當時現場相當混亂，因此是否有被準確記錄仍有疑問，但無論如何，相關情況都有記載在投票紀錄中。」

另外，中央選舉管理委員會代理委員長魏哲煥，今天出席國會國政調查特別委員會，針對國民力量議員金恩慧詢問「是否有意為此次事件負責請辭」，魏哲煥回應，「我認為那是不負責任的。」

魏哲煥強調，現在選管會幾乎陷入癱瘓狀態，前任委員長（盧泰嶽）辭職之後，負責收拾善後的工作本身已處於空窗狀態。