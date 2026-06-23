快訊

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

看一場世足賽多燒錢？台灣球迷飛美朝聖曝開銷：被資本鐵拳教育了

台股越過48K未能守住收跌640點 記憶體及被動元件族群成重災區

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國選票不足事件 真相委員長：不應未投完票就開票

中央社／ 記者楊啟芳首爾23日專電

調查韓國地方選舉選票不足事件的真相調查委員會前委員長趙賢旭今天表示，當天在投票還沒結束的情況下，就開始開票，是令人遺憾的決定，判斷有超過30人因此未能完成投票。

真相調查委員會從10日運作至19日，由律師出身的趙賢旭（音譯）在內共6名專業人士組成。根據韓聯社報導，趙賢旭今天接受KBS廣播節目訪問時表示，地方選舉當天在投票尚未完全結束的情況下就開票，依照「公職選舉法」根本不應該這樣做。

地方選舉當天，松坡區蠶室2洞第7投票所投票時間延長至晚間10時，但轄區開票所卻於晚間7時27分宣布開始開票。對此趙賢旭指出，「兩地又不是距離很遠，而是同屬松坡區轄內，任何人都知道應該等投票結束後再開票，我認為這證明彼此之間的通報或聯繫並未順利進行。」

趙賢旭強調，雖然即使投票箱尚未全部送達開票所，通常也會按照送達順序開始開票，但這次屬於非常特殊的狀況，投票截止時間不是延後20、30分鐘，而是延長到晚上10時，「提前開票是令人遺憾的決定。」

因為選票不足未能完成投票的選民總數，趙賢旭指出，真相調查委員會認為至少超過30人、未滿40人。不過趙賢旭也提及，「由於當時現場相當混亂，因此是否有被準確記錄仍有疑問，但無論如何，相關情況都有記載在投票紀錄中。」

另外，中央選舉管理委員會代理委員長魏哲煥，今天出席國會國政調查特別委員會，針對國民力量議員金恩慧詢問「是否有意為此次事件負責請辭」，魏哲煥回應，「我認為那是不負責任的。」

魏哲煥強調，現在選管會幾乎陷入癱瘓狀態，前任委員長（盧泰嶽）辭職之後，負責收拾善後的工作本身已處於空窗狀態。

投票 韓國

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

校事會議延燒 教團籲借鏡韓國強化第三方支援機制

面對年底選舉可能公投綁大選 游盈隆坦言：九合一選務「大挑戰」

中職／日職明星賽票選偏戰績看成績 中職卻無視這兩項

相關新聞

警覺中國！G7高峰會檯面下如何圍堵防中

G7高峰會的中國因素：從外交喊話到警覺提防，十年來對中戰略有何變化

嚴重追撞事故！英國貝德福德列車追撞事故，釀20年來最嚴重受傷人數

2026年6月19日傍晚，英國貝德福德（Bedford）郡南邊郊外的鐵路軌道上，兩列隸屬於東米德蘭鐵路（East Midlands Railway, EMR）的客運列車在交通尖峰時段發生嚴重的追撞事故。一列因故停駛的列車，遭後方另一列客車撞擊。這起事故不僅造成一名司機員殉職、百人受傷，也引發各界對於英國鐵路系統在安全防護與基礎設施升級上的疑慮與檢視。

圍堵紅色經濟？一文看懂G7高峰會「中國因素」的十年戰略轉折

2026年在法國舉行的G7高峰會已於6月17日落幕。本文深入剖析2017年至2026年間G7峰會公報中「中國因素」的動態演變。作者倪世傑指出，G7 對中態度已從早期關注香港人權的單一議題，轉向將中國視為「制度性挑戰」，並正式將台海和平穩定納入印太安全框架。隨著國際局勢推移，G7 的對中策略正經歷從「價值宣示」到「政策工具化」的質變，特別是針對產能過剩、關鍵礦物供應鏈及經濟脅迫等結構性問題。而在2026年峰會中，面對美中「戰略穩定」的複雜賽局，中國在公報文字上雖看似「消失」，實則已化為更具操作性的經濟安全語言，無處不在地影響著台灣的國際處境與全球秩序。

《玩具總動員5》精準刻畫數位入侵童年 但還是打安全牌

《玩具總動員5》把熟悉的一群玩具再次召回銀幕，包括永遠少不了的胡迪、巴斯光年，以及一路陪著這個系列走到今天的幾個老朋友。從1995年第一集上映開始，這些玩具就不只是動畫角色，而是陪著一代觀眾長大的存在。當年胡迪還是安迪房間裡的領袖，而到了前作結尾，安迪已經長大，胡迪則選擇離開熟悉的生活，成為一個「失落的玩具」。紐約時報影評點出這一回，故事把重心放回邦妮與她的玩具世界，也再度把「玩具到底為了誰而存在」這個老問題搬上檯面。

美伊解封荷莫茲海峽沒喬好！外媒爆料內幕 船東嘆「絕對出事」

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

柏南幾篤定接任英相 工黨盼「北方之王」挽狂瀾

英國首相施凱爾22日宣布請辭，近日在國會補選勝出的前曼徹斯特市長柏南有望接替。執政的工黨希望充滿魅力、人格特質與施凱爾迥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。