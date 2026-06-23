自民黨小金庫案 首度有前國會議員在公開庭被判刑

日本前參議員大野泰正與其前秘書涉嫌未依法刊載從自民黨前最大派系收受的5154萬日圓而被起訴。大野今天被地院處以罰金，為小金庫案之中，首度有前國會議員在公開庭審被判刑。

日本執政黨自民黨先前發生不實申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件），12名相關人士被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）立案調查，其中包含4名曾任國會議員的人。

一連串相關醜聞也導致自民黨內除了「志公會」（麻生派）之外的5個派系解散。而大野泰正的案件，是一連串小金庫事件之中，涉嫌短報金額最大的一起。

大野泰正與其前秘書岩田佳子，被檢方懷疑涉嫌於2018年到2022年期間共謀，未如實在政治獻金收支報告書刊載由「清和政策研究會」（舊安倍派）回流超過其募款配額的政治獻金募款餐會收入，總計5154萬日圓。

檢方因此於2024年1月依涉嫌違反「政治資金規正法」（類似政治獻金法），起訴大野泰正與岩田佳子。

日本TBS電視台報導，大野泰正在過去一段時間持續進行的審判之中表示，「使國民對政治心生不信任，遺憾至極，再度深深致歉」，但主張「完全不知道不實刊載」，主張無罪。

另一方面，檢方則認為，「這些行為使國民對於政治感到不信任，犯行惡質，國會議員的責任相當重大」，請求東京地方法院判處大野泰正150萬日圓罰金。

東京地院今天宣判，分別處以大野泰正與岩田佳子60萬日圓（約新台幣12萬元）與20萬日圓罰金（約新台幣4萬元）。

曾隸屬於舊安倍派的前國會議員谷川彌一及堀井學，先前已經因為小金庫事件被法院處以罰金，當時是不經公開審判，以簡化的書面程序被審理。

報導指出，這是一連串小金庫案件之中，首度有前國會議員在公開的法庭之中，正式被法院宣判。

共同社報導，東京地院今天認定，大野泰正與岩田佳子僅不實刊載2022年份的資金，其餘2018年到2021年份的無罪。

之後，前眾議員池田佳隆以及其秘書柿沼和宏的判決也將出爐。池田佳隆也曾是「舊安倍派」成員。