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索羅門欲降低中國警務介入 重啟與澳洲合作關係

中央社／ 記者丘德真雪梨23日專電

澳洲媒體報導，索羅門群島（Solomon Islands）國家規劃和發展協調部長肯尼羅瑞指出，中國介入索國警政和安全事務的程度將會逐步降低；同時，索國致力重啟與澳洲的合作關係，並期望儘速與澳洲簽訂全面雙邊合作條約。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）今天報導，肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Junior）認為，有需要降低中國介入索國警政和安全事務的程度。他說：「在我看來，對於索羅門群島這樣的小國來說，（中國）在安全領域上的參與度太高。」

肯尼羅瑞致力導正中國過度介入索國的問題；但他同時表示，索國有意和中國保持經濟合作關係。他說：「我絕對重視中國投入（索國）經濟發展的重要性。」

報導提到，中國與索國2022年簽署安全協議，引起澳洲及國際社會關注，擔心中國可能會在靠近澳洲海岸線的太平洋地區建立軍事基地；而且，坎培拉當局認為，太平洋島國之間的安全和警務合作夥伴，應該僅局限於包括澳洲在內的其他島國而已。

報導指出，中國警方近年開始採集索國居民的指紋，並要求他們填寫戶口資料；報導指出，中國警方針對索國所採取的社區警政模式，是脫胎自毛澤東時代民眾互相監控的制度。對此，肯尼羅瑞在去年擔任國會議員期間曾經表示，他反對中國警方在索國的做法，認為這是侵犯隱私權。

報導引述總部設於瑞士日內瓦的「反跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against TransnationalOrganised Crime）5月發表報告，指索國「已成為中國在太平洋地區最重要的警務合作夥伴」；報告提到，索、中的警務合作內容包括「（中國）提供培訓、裝備、顧問，而且針對高層人員提供政治指示（high-level political signalling）。」

報導引述不具名澳洲官員表示，澳洲在太平洋地區正遭遇中國的「外交刀鋒戰」（diplomatic knifefight）；而且，澳洲需要設法反制北京疑似收買多名太平洋島國政客的做法。

另外，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將於7月訪問包括索國在內的多個太平洋島國，致力加強澳洲與太平洋島國的關係；他的行程目標包括爭取敲定澳洲與斐濟（Fiji）以及澳洲與萬那杜（Vanuatu）的雙邊合作協議。

報導提及新任索國總理瓦爾（Matthew Wale）6月稍早訪問澳洲期間，承諾重新評估與中國達成的安全協議，並且重新修補索國與澳洲的關係。對此，肯尼羅瑞呼應瓦爾的說法，指索國將有別於在過去幾屆政府的親中傾向，新政府致力與各個發展夥伴的關係能夠「回歸平衡」（rebalancing）。

肯尼羅瑞相信，索國新政府與澳洲的關係將會「非常積極」。他說：「總理瓦爾首次訪問澳洲期間，提出『重啟』（reset）或『回歸平衡』夥伴關係方案；在這裡（索國），它是備受支持的方案。」肯尼羅瑞認為，索、澳兩國應該「盡快」達成全面雙邊合作條約；他期待，這項條約將會深化索、澳安全關係，並且增加索國居民在澳洲生活和工作的機會。

尼羅瑞說：「接下來的6個月，是我們（索、澳）簽署條約的理想時機。」

澳洲 索羅門

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