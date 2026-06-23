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王毅會見印度高層 雙方關係朝正常化續進

中央社／ 台北23日電

中國外長王毅22日在新德里會見印度國家安全顧問杜爾（Ajit Doval）時表示，雙方要尊重彼此核心利益，妥善處理敏感問題，將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局。

根據印度外交部聲明，此次會晤具「建設性」、「前瞻性」，雙方關係正常化有所進展。

路透報導，新德里召開金磚國家高層會議，與會者包含巴西、俄羅斯、印度、中國、南非及其它後續入會國家的國家安全顧問。王毅是中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長。

中印在2020年爆發邊界衝突，2024年開始逐漸關係正常化。根據印度外交部聲明，雙方在這場會晤中討論了近期的雙邊關係發展，並指會晤有助於關係正常化。

另據新華社報導，王毅在會晤中表示，兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供了重要動力和戰略保障。

王毅指出，雙方要採取實際行動落實兩國領導人的重要共識，通過合作助力各自發展振興，推動全球南方加快現代化進程。

王毅強調，雙方要尊重彼此核心利益，妥善處理敏感問題，將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局。

他說，當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚機制作為全球南方第一方陣應積極宣導推進多極化進程，維護發展中國家正當權益，推動國際秩序朝著公正合理方向發展。

杜爾表示，印方願繼續從戰略角度看待對中關係，和中方共同落實好兩國領導人的共識，以前瞻性態度看待和加快雙邊關係發展進程，妥善處理分歧，爭取雙贏局面。

王毅 印度 新德里

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