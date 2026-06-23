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丹麥委託格陵蘭航空執行監偵任務 強化北極部署

中央社／ 哥本哈根22日綜合外電報導
丹麥防長布魯斯（Jeppe Bruus）。路透
丹麥防長布魯斯（Jeppe Bruus）。路透

丹麥國防部今天宣布，已選定格陵蘭航空（Air Greenland），協助軍方在具戰略重要性的北極地區進行運輸與監偵任務。

法新社報導，美國總統川普以強化美國安全為由，揚言併吞這個丹麥自治領土，導致格陵蘭周邊緊張情勢升高。

丹麥國防部表示，國會已同意逐步淘汰「挑戰者」（Challenger）客機，並與格陵蘭航空簽署協議，由其負責北極地區的運輸與監偵任務。

國防部發布聲明稱，「2架兼具運輸與監偵功能的飛機將提供靈活調度能力，並提升任務執行效能。」

聲明指出，這些飛機將加裝額外油箱及感測設備，「也將用於搜救任務」。

丹麥防長布魯斯（Jeppe Bruus）說：「格陵蘭航空最適合執行這項任務，因為該公司熟悉當地環境以及格陵蘭獨特的氣候條件。」

格陵蘭「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，布魯斯訪問當地期間也向記者表示，丹麥已在北極地區投入「大量資源」，並大幅提升防衛能力。

今年1月，歷經數週施壓後川普態度略微收斂，還宣布已與北大西洋公約組織（NATO）秘書長就格陵蘭問題達成一項「框架協議」，但未透露細節。

川普派駐格陵蘭的特使藍德瑞（Jeff Landry）22日在臉書（Facebook）發文祝賀格陵蘭國慶日，他也提到美國也將於7月4日迎來建國250週年紀念日。

藍德瑞在貼文中寫道，「或許在美國251歲生日時，第51州可以一起慶祝！」

丹麥 北極 格陵蘭

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