金正恩批美韓合作建核潛艦 指北韓核武地位不可逆

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）在勞動黨會議上強調，為了因應南韓與美國在朝鮮半島推動軍事現代化與建造核潛艦，北韓將加速提升自身的武力。

1950年至1953年韓戰是以停戰協定終結，並未簽下和平條約，因此技術上南北韓仍處於戰爭狀態。北韓也因其核子計畫而受到國際多重制裁。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩主持為期3天的勞動黨全會，高層官員檢討各項政策計畫。

金正恩結論時指出：「美國和南韓共同推動下，要讓南韓擁有核潛艦，美韓強化現代武力的舉措，也越來越明目張膽。」

金正恩說，面對局勢發展，北韓應「堅定立場」進一步加強自身可靠的「防衛威嚇力」。

談到核武，北韓中央通信社指出，勞動黨全會「一致認為」，在難以逆料的國際軍事與政治局勢下，北韓建立核武地位是「積極因應的正確方式，也是唯一選擇」。

金正恩與美國總統川普2019年在越南河內（Hanoi）舉行高峰會破局，有關去核化及解除制裁議題未能達成共識，之後北韓多次宣稱，北韓建立核武已「不可逆」。