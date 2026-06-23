英相施凱爾請辭 英鎊翻紅 前衛生大臣柏能宣布角逐工黨黨魁

英國首相施凱爾22日在倫敦唐寧街10號首相府前宣布，他已向英王查理三世請辭。新首相的大熱門人選：前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。柏能若真上台，將是英國脫歐這十年來第七位首相。

施凱爾2024年高票當選，但此後內閣傳出多起醜聞，政策朝令夕改，支持率直直落。施凱爾就任後陸續被爆出醜聞與實施爭議性政策。例如施凱爾夫婦收受金主提供的免費高檔服飾；他突宣布取消發放給退休人士的冬季燃料補貼。尤其他大選時開出絕不加稅的選舉支票，上台後卻推動自二戰結束以來規模數一數二的全面加稅案，還調高基本工資，影響企業的商業投資活力。

CNN也報導，施凱爾在經濟、薪資及住宅問題上的執政成果不如預期。特別在2月底美國和以色列聯手攻打伊朗後，根據國際貨幣基金（IMF）4月預估，英國今年全年經濟成長率僅0.8%。

而原先最可能成為柏能競爭對手的前衛生大臣斯特里廷，表態不會角逐工黨黨魁，會支持柏能，這使得政權平穩過渡的機率大增。

多倫多道明銀行資深英國與歐洲利率策略師庫姆拉（Pooja Kumra）表示：「這意味著將迎來一場不會有太多延宕的平穩過渡。更重要的是，這也可能增加斯特里廷在內閣中擔任財政大臣等要職的機會。由於斯特里廷被視為財政保守派，這次的政權交替可望對英國公債與英鎊帶來支撐。」

彭博行業研究分析師也指出，「隨著潛在對手之一的斯特里廷表態力挺，柏能的接班之路正變得更加穩固。這降低了候選人為了勝選而不得不向工黨內左翼議員端出激進政策牛肉的可能性。就市場而言，這是件好事」。

原先貶至接近今年低點的英鎊，以及英債，在波動後皆微幅反彈。根據彭博資訊的報價，一度貶值0.4%的英鎊，由黑翻紅，轉為升值0.1%，報1.3244美元。

ING外匯策略師佩索雷則說，這對英鎊來說既是好消息也是壞消息，因為「這釋出對市場對這次政權更迭感到寬慰的訊號，但這也意味著，一旦財政隱憂重新浮出水面，英鎊將面臨更大的貶值空間」。

澳洲聯邦銀行策略師群指出，市場將關注柏能對財政政策的看法，以及是否會放寬現行財政規定，「如果鬆綁財政規定，英國債券市場可能會負面反應」，並對英鎊構成壓力。