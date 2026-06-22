歐洲防務合作重大進展 德法談成KNDS持股協議為IPO鋪路

法國和德國政府今天宣布，雙方已就軍工企業KNDS達成共同治理協議，未來將各自持有相同比例股份。這將為KNDS的重量級首次公開募股（IPO）鋪路，也可望藉此重振歐洲防務合作。

法新社報導，KNDS是歐洲各國軍隊重要供應商，產品包括豹2（Leopard 2）和雷克勒（Leclerc）戰車及其他火砲和裝甲車。這家公司也是法德兩國新型戰車聯合開發計畫「主要地面系統」（Main GroundCombat System ，MGCS）的一大參與方。

KNDS於2015年由法國軍火製造商奈克斯特系統（Nexter Systems）與德國同業克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）合併成立，目前總部設在荷蘭首都阿姆斯特丹，一半股份為法國政府透過1家控股公司持有，剩餘股份則屬於德方魏格曼家族。

KNDS的德國股東近來尋求出售持股，過去一段時間已與德國政府洽談。柏林經過內部多番角力後，終於在5月宣布，會在這家企業上市時尋求取得40%股份。

法國總統府今天在聯合聲明中說，這項協議「展現法國和德國共同的決心，要強化歐洲的產業和國防能力，要支持歐洲各國軍隊，以及要以持續方式鞏固歐洲主權」。

德國政府也在聲明中表示，這項協議將有助提升歐洲的防禦能力，柏林主要目標是加強「雙邊及歐洲的軍備合作，而與法國的合作在其中扮演關鍵角色」。

KNDS如今將可推動在巴黎和法蘭克福股市掛牌，這會是歐洲今年最受熱切期盼的IPO之一，公司估值上看150億至200億歐元（約新台幣5438億至7250億元）。這也將使得延宕的MGCS戰車計畫有機會推進。