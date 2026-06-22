聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲防務合作重大進展 德法談成KNDS持股協議為IPO鋪路

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

法國和德國政府今天宣布，雙方已就軍工企業KNDS達成共同治理協議，未來將各自持有相同比例股份。這將為KNDS的重量級首次公開募股（IPO）鋪路，也可望藉此重振歐洲防務合作。

法新社報導，KNDS是歐洲各國軍隊重要供應商，產品包括豹2（Leopard 2）和雷克勒（Leclerc）戰車及其他火砲和裝甲車。這家公司也是法德兩國新型戰車聯合開發計畫「主要地面系統」（Main GroundCombat System ，MGCS）的一大參與方。

KNDS於2015年由法國軍火製造商奈克斯特系統（Nexter Systems）與德國同業克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）合併成立，目前總部設在荷蘭首都阿姆斯特丹，一半股份為法國政府透過1家控股公司持有，剩餘股份則屬於德方魏格曼家族。

KNDS的德國股東近來尋求出售持股，過去一段時間已與德國政府洽談。柏林經過內部多番角力後，終於在5月宣布，會在這家企業上市時尋求取得40%股份。

法國總統府今天在聯合聲明中說，這項協議「展現法國和德國共同的決心，要強化歐洲的產業和國防能力，要支持歐洲各國軍隊，以及要以持續方式鞏固歐洲主權」。

德國政府也在聲明中表示，這項協議將有助提升歐洲的防禦能力，柏林主要目標是加強「雙邊及歐洲的軍備合作，而與法國的合作在其中扮演關鍵角色」。

KNDS如今將可推動在巴黎和法蘭克福股市掛牌，這會是歐洲今年最受熱切期盼的IPO之一，公司估值上看150億至200億歐元（約新台幣5438億至7250億元）。這也將使得延宕的MGCS戰車計畫有機會推進。

歐洲 IPO Leclerc

延伸閱讀

歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

中國出口洪流 考驗歐洲與北京打貿易戰的決心

獨／愛文芒果攻占巴黎精品超市成精品 天價開賣兩天完售

世足賽／歐洲強權迎戰非洲勁旅 德國、象牙海岸正面交鋒拚提前晉級

相關新聞

又一位短命首相 英相施凱爾宣布將下台

英國首相施凱爾22日在唐寧街10號外宣布將請辭，施凱爾於2024年7月就任英國首相，至今才近2年就宣布將下台。

英國首相請辭！工黨敗選後遭逼宮，英國首相施凱爾辭去首相與工黨黨魁

今年2026年5月英國地方選舉挫敗以後，來自工黨的首相施凱爾旋即面臨黨內逼宮壓力。儘管當時施凱爾仍透露出「還能力挽狂瀾」的堅持，不過最終仍在黨內政治壓力之下，於英國時間6月22日上午宣告辭去首相和工黨黨魁職務。

森林裡的熊先生：日本熊出沒持續中，真人防熊演習與「緊急槍獵」制

畫面上的「人」是日本栃木縣矢板市於6月17日的防熊演習，請人假扮成黑熊，讓地方民眾演練在熊出沒的情況下該如何安全應對。儘管真人扮的熊在視覺上與真實的黑熊有相當大的落差，但工作人員仍相當賣力扮演好熊的角色。這次的訓練也特別設定了「緊急槍獵」情境，讓地方市府、警察以及獵人演練如何正確合法地在市區內對熊開槍獵殺。

哥倫比亞總統決選出爐！川普支持素人律師險勝 背景曝有美公民身份

路透報導，哥倫比亞總統決選21日進行投開票，初步計票顯示，美國總統川普背書的極右派政治素人艾思普雷以49.7%得票率，領先參議員參選人塞培德的48.7%，雙方差距約1個百分點。塞培德是即將卸任的左翼總統裴卓支持人選；裴卓拒絕承認初步結果，表示只會接受較慢、但具法律效力的覆核計票結果。

黨內逼宮 英相施凱爾請辭 柏能成接班熱門

英國首相施凱爾廿二日在倫敦唐寧街十號首相府前宣布，他已向英王查理三世請辭。六十三歲的施凱爾說，自己兩年前成為首相，是他此生最自豪、最值得驕傲的時刻。但他欣然接受自己做出必須離開的決定。新首相的大熱門人選：前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。

草根北方之王 柏能成工黨救火隊長

工黨目前人氣最高的政治明星柏能，繼任黨魁和英國首相的呼聲最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。