脫歐公投10周年 經濟困頓英人悔

英國在二○一六年六月廿三日透過公投決定脫離歐盟，當時支持者聲稱脫歐將是通往光明未來的關鍵，英國將可擺脫歐盟繁複的法規束縛，重新控制其法律與邊界，經濟也將蓬勃發展。

如今脫歐公投十周年，英國經濟並沒有當初想像美好，脫歐後英國無法自由進入由廿七國家組成、擁有四點五億人口的歐盟自由貿易區，被迫展開艱難調適。

美聯社報導，美國國家經濟局最近發表的研究指出，脫歐後英國經濟更疲弱。這份報告將英國經濟與歐洲鄰國、美國、加拿大和日本在內的卅三個國家比較，發現脫歐使英國ＧＤＰ減少百分之六至百分之八，投資下降百分之十二至百分之十三，生產力減少百分之三至百分之四。

支持者過去宣傳脫歐主要好處之一，是有權自主談判貿易協定。脫歐後英國已與澳洲、印度及美國等數十個國家簽署協議。但根據政府最新數據，歐盟國家仍占英國出口的百分之四十一和進口的一半。

為緩解脫歐帶來的問題，剛宣布下台的首相施凱爾已開始與歐盟就重建緊密關係進行談判，以期為停滯的經濟注入活力。

路透報導，總部在柏林的智庫歐洲對外關係委員會廿一日公布民調，三分之二英國選民認為脫歐對英國造成負面影響。

這項由該智庫於五月七日至十四日進行、訪問超過兩千人的調查顯示，三分之二民眾認為脫歐推高生活成本，對英國經濟造成負面衝擊。受訪者有五成六認為脫歐不利於打擊非法移民，五成七認為脫歐降低年輕人發展機會，同樣有五成七認為英國脫歐是「錯誤」決定，四分之三英國民眾希望與歐盟建立更緊密關係。