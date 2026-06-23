草根北方之王 柏能成工黨救火隊長

工黨目前人氣最高的政治明星柏能，繼任黨魁和英國首相的呼聲最高。

五十六歲的柏能曾於二○○一至二○一七年擔任國會議員，先後在工黨籍前首相布萊爾與布朗任內擔任文化大臣及衛生大臣等職位。柏能主張，英國政治及經濟長期過度集中倫敦，使南北區域不平等惡化。

柏能於新冠疫情期間砲打中央，挑戰保守黨籍時任首相強生的防疫政策。當時柏能與多位英國北部的地方首長聯手爭取更多資源，讓他博得「北方之王」的稱號。

柏能坦言，英國脫歐十年，並未達成脫歐派承諾的目標。但他不主張重新加入歐盟，眼前更重要的是專注處理國內問題。

柏能曾效力布萊爾、布朗與柯賓等立場迥異的工黨領袖，因此被政敵貼上「政治變色龍」標籤。有批評人士質疑，即使柏能繼任首相，仍將面對與施凱爾內閣同樣的財政壓力和經濟困境，未必就能從根本上改變英國。

不過，許多工黨人士仍認為，比起形象拘謹的施凱爾，柏能擁有更強的群眾魅力及溝通能力。他擅長以直白言語向選民傳達政策理念，也能與英格蘭北部及勞工階層選民搏感情。隨著右翼民粹主義政黨「英國改革黨」的政治影響力愈來愈大，許多工黨支持者視他為能重新凝聚選民，並抗衡英國改革黨領袖法拉吉挑戰的關鍵人物。