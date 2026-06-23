聽新聞
0:00 / 0:00

草根北方之王 柏能成工黨救火隊長

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
前大曼徹斯特市長柏能廿二日在曼徹斯特比卡迪里車站內，被英媒體看好登上首相寶座。（路透）
前大曼徹斯特市長柏能廿二日在曼徹斯特比卡迪里車站內，被英媒體看好登上首相寶座。（路透）

工黨目前人氣最高的政治明星柏能，繼任黨魁和英國首相的呼聲最高。

五十六歲的柏能曾於二○○一至二○一七年擔任國會議員，先後在工黨籍前首相布萊爾與布朗任內擔任文化大臣及衛生大臣等職位。柏能主張，英國政治及經濟長期過度集中倫敦，使南北區域不平等惡化。

柏能於新冠疫情期間砲打中央，挑戰保守黨籍時任首相強生的防疫政策。當時柏能與多位英國北部的地方首長聯手爭取更多資源，讓他博得「北方之王」的稱號。

柏能坦言，英國脫歐十年，並未達成脫歐派承諾的目標。但他不主張重新加入歐盟，眼前更重要的是專注處理國內問題。

柏能曾效力布萊爾、布朗與柯賓等立場迥異的工黨領袖，因此被政敵貼上「政治變色龍」標籤。有批評人士質疑，即使柏能繼任首相，仍將面對與施凱爾內閣同樣的財政壓力和經濟困境，未必就能從根本上改變英國。

不過，許多工黨人士仍認為，比起形象拘謹的施凱爾，柏能擁有更強的群眾魅力及溝通能力。他擅長以直白言語向選民傳達政策理念，也能與英格蘭北部及勞工階層選民搏感情。隨著右翼民粹主義政黨「英國改革黨」的政治影響力愈來愈大，許多工黨支持者視他為能重新凝聚選民，並抗衡英國改革黨領袖法拉吉挑戰的關鍵人物。

工黨 英國 柏能

延伸閱讀

英相施凱爾腹背受敵！柏能擬採「共識推舉」目標9月入主首相府

施凱爾請辭首相 柏能宣布參選工黨黨魁…潛在對手表達支持並決定不參選

英相施凱爾政治危機 最快22日決定去留

脫歐後遺症未消？施凱爾宣布請辭 英國10年內6位英相下台

相關新聞

黨內逼宮 英相施凱爾請辭 柏能成接班熱門

英國首相施凱爾廿二日在倫敦唐寧街十號首相府前宣布，他已向英王查理三世請辭。六十三歲的施凱爾說，自己兩年前成為首相，是他此生最自豪、最值得驕傲的時刻。但他欣然接受自己做出必須離開的決定。新首相的大熱門人選：前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。

草根北方之王 柏能成工黨救火隊長

工黨目前人氣最高的政治明星柏能，繼任黨魁和英國首相的呼聲最高。

脫歐公投10周年 經濟困頓英人悔

英國在二○一六年六月廿三日透過公投決定脫離歐盟，當時支持者聲稱脫歐將是通往光明未來的關鍵，英國將可擺脫歐盟繁複的法規束縛，重新控制其法律與邊界，經濟也將蓬勃發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。