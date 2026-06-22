卡達天然氣設施爆炸釀13死66傷 官員稱不影響出口

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）今天表示，昨晚發生的天然氣設施爆炸造成13人死亡、66人受傷，他說這是一起意外事故，不會影響出口。

法新社報導，卡比在記者會上說道：「今天我必須做一件我一直希望永遠不會發生的事，那就是宣布我們國內13名擁有印度及巴基斯坦國籍的人士不幸罹難。另有66人據報受傷並接受治療，沒有人有生命危險。」

卡比還說，這起致命爆炸是意外事故，不會影響卡達的出口。

他告訴記者：「這起事件不會以任何方式影響我們對全球的出口。這是一起意外事故，並非蓄意破壞或敵對行為。」

路透社報導，事發地點位於超大型的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣（LNG）園區。事故發生時，工人正在重啟3月遭伊朗襲擊後暫停的作業。

根據當局的說法，巴爾贊（Barzan）天然氣供應設施昨晚發生「技術性事故」。

卡達境內設有大型美軍基地，在伊朗戰爭期間，該國多次遭到伊朗飛彈及無人機攻擊。