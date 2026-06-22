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五眼聯盟警告 足以顛覆政府和企業的AI恐數月內問世

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普政府本月稍早決定，禁止「外籍人士」使用由科技公司Anthropic開發的AI模型Fable。路透
美國總統川普政府本月稍早決定，禁止「外籍人士」使用由科技公司Anthropic開發的AI模型Fable。路透

英國衛報報導，「五眼聯盟」的網路情資單位22日罕見發布聯合聲明警告，力量強大、足以顛覆政府和企業的人工智慧（AI）數月內就會問世，敦促各國領袖「立即採取行動」。

「五眼聯盟」是美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭這5個英語圈國家組成的最高機密情報共享聯盟。五國網路情資單位罕見發出聯合聲明指出，儘管AI「長期而言有助於我們提升網路防禦，但同時也加快網路威脅的速度、規模與複雜程度」。

本月稍早，美國川普政府曾決定，禁止「外籍人士」使用由科技公司Anthropic開發、被大肆宣傳的AI模型Fable。

五眼聯盟警告：「前沿AI模型預計超越目前業界預期，從根本上改變網路攻防能力。改變所需的時間不是幾年，而是幾個月。在這種環境下，網路韌性對於推進業務連續性、市場信心以及長期價值而言至關重要。」

這些網路安全機構表示，AI模型的飛躍性進展顯示，這項科技將降低不法份子的入侵門檻，並增加攻擊速度與複雜性。

聲明寫道：「這需要整個組織以及全社會的共同應對。網路風險已不能再被視為純粹的科技問題。這是核心業務風險，也是領導階層責任。」

雖然聲明中沒有明確提及任何AI模型或公司，但全球許多人正密切關注Anthropic的高階模型。該公司最新發明之一是Fable 5模型，被認為是Mythos模型的更友善版本。Mythos是今年稍早發布的強大AI模型，能檢測網路系統漏洞，但Anthropic憂心被惡意利用，目前僅開放給通過審核的組織及公司使用。然而，美國以國安為由，本月已暫停讓「外籍人士」使用這兩款模型。

澳洲雪梨大學美國研究中心的國家安全與AI專家奧莉維亞．沈（Olivia Shen）表示，全球目光大多集中在 Anthropic的動向，但未來可能會出現更多強大AI模型。她說：「我認為我們必須預期，下個 Mythos或Fable就近在咫尺。我們只能看到已經發布的內容，但中國或其他國家、其他行為者和公司，可能正在開發同樣先進的其他模型。」

AI 加拿大 英國 紐西蘭 川普

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