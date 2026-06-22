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又遭大規模空襲！莫斯科稱擊落逾80架無人機 反攻烏克蘭釀6死

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
俄羅斯無人機昨夜至今晨空襲烏克蘭東南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），造成2人死亡。路透
俄羅斯無人機昨夜至今晨空襲烏克蘭東南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），造成2人死亡。路透

烏克蘭幾天前攻擊俄羅斯首都莫斯科一座煉油廠，今天凌晨莫斯科又擊落逾80架無人機。與此同時，俄軍也對烏克蘭發動攻擊，造成至少6人喪生，包括一名男孩及其父親。

路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（SergeiSobyanin）在通訊應用程式（App）Telegram表示，過去24小時內，共有84架朝莫斯科飛去的無人機被擊落，已派緊急救難人員前往無人機墜落地點，但他未提供更多細節。

俄羅斯航空監管機關另表示，莫斯科的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）、伏努科沃（Vnukovo）機場，以及首都附近的茹科夫斯基（Zhukovskiy）機場皆一度暫停起降，隨後已恢復運作。

烏軍表示，他們攻擊了位於周邊區域的杜布納（Dubna）衛星通訊中心。

根據當地媒體，俄國國防部表示，俄軍防空系統在一夜之間擊落301架無人機，其中包括烏克蘭境內的俄國占領區。

這波攻擊發生之前，莫斯科唯一一座煉油廠上週才剛遭受無人機攻擊，那是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，莫斯科遭遇的最大規模空襲之一。

與此同時，烏克蘭蘇米州（Sumy）檢察官表示，今天凌晨的無人機攻擊造成一名13歲男童及其36歲父親、73歲祖母喪生。

烏克蘭緊急救難單位則說，俄羅斯無人機昨夜至今晨空襲烏克蘭東南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），造成2人死亡，另有7人受傷。

此外，俄軍昨晚還以伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈攻擊烏克蘭南部敖德薩州（Odesa），造成一人死亡，3人受傷。該州州長基佩爾（Oleh Kiper）在Telegram表示，飛彈擊中一處農業設施，導致多台車輛與燃料儲存槽起火。

在俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）塞凡堡市（Sevastopol），市長拉茲沃茲哈耶夫（MikhailRazvozhayev）宣布，今天取消所有戶外公開活動，並將關閉路燈，同時呼籲民眾節約用電。

克里米亞向來是俄羅斯人的熱門旅遊目的地，由於近期烏克蘭無人機攻擊其補給線及其他地方的能源設施，引發燃料危機，克里米亞已暫停銷售燃料給民眾與企業，僅供應給負責必要服務及維安的政府單位。

另據烏克蘭海軍表示，俄軍無人機襲擊一艘懸掛巴拿馬國旗的土耳其乾貨船。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，一名58歲埃及廚師身亡，包含土耳其和印度籍在內的另外8名船員被迫搭乘救生艇撤離。

庫列巴在Telegram補充道，該貨船受損嚴重。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X表示：「俄羅斯依舊是黑海（Black Sea）安全與繁榮的主要威脅。」

庫列巴也提到，昨夜還有分別懸掛帛琉與貝里斯國旗的商船遇襲，所幸無人受傷，船隻已繼續航行。

俄羅斯曾多次攻擊烏克蘭的海上出口路線，鎖定對於外貿及戰時經濟至關重要的船隻與港口。

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