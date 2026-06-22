民主剛果伊波拉疫情確診破千例 累計254人喪生

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）官員昨晚發表聲明指出，該國東部伊波拉病毒疫情確診病例已達1003例，其中254人已喪生，追蹤曾與患者有過接觸者，仍是當前一大挑戰。

美聯社報導，剛果民主共和國衛生部表示，自5月15日宣布疫情爆發以來，已有100人康復，另有至少365名患者正在醫院接受治療或被隔離中。

這次疫情主要發生在民主剛果伊圖里省（Ituri），由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒株（Bundibugyo strain）引發，目前尚無疫苗或治療方法，且在爆發首月即創下歷來最嚴重紀錄。官員坦言，實際病例數可能遠高於目前掌握的數字，而且疫情高峰尚未到來。

民主剛果衛生部指出，追蹤接觸者的工作仍是地方當局面臨的主要問題，目前追蹤覆蓋率僅達55%，也尚未確認這波疫情的「零號病人」。截至上周，仍需追蹤超過3萬5000名曾與感染者接觸的民眾。

疫情防控困難的部分原因是民主剛果東部地區持續遭受叛軍暴力威脅。在伊圖里省，「伊斯蘭國」（Islamic State）支持的「民主同盟軍」（ADF）發動的攻擊切斷許多村落的交通，迫使民眾逃離家園，包括過度擁擠難民營的避難民眾，以及持續遷徙的人群。

伊波拉疫情爆發已逾一個月，官員認為，疾病傳播速度仍快於防疫的腳步，而且疫情實際規模仍無法掌握。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）上周接受美聯社訪問時表示：「如果要控制疫情，尤其是伊波拉，首先必須掌握原發病例。我們對於疫情起始時間仍未有把握。」