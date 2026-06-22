施凱爾請辭首相 柏能宣布參選工黨黨魁…潛在對手表達支持並決定不參選

英國工黨資深政治人物、大曼徹斯特市前市長柏能19日在英格蘭西北部贏得國會補選，為工黨奪下關鍵議員席位。英國天空新聞報導，英國首相施凱爾22日上午宣布請辭後，柏能正式宣布參選工黨黨魁。

柏能表示：「施凱爾為我們國家做出重大貢獻，我想感謝他在這段如此艱難的時期展現出領導力和奉獻精神。施凱爾決定請辭代表過渡時期的開始，確保這個過程有序且負責任地進行十分重要。我決定毛遂自薦，參與這個過程。」

柏能表示，工黨的優先要務應是「在實現經濟成長、減輕生活成本壓力、改善公共服務、住房問題和下一代的機會等方面取得進展」。

原本有意競選黨魁的前衛生大臣斯特里廷宣布支持柏能參選，放棄問鼎大位，並稱希望其他人也支持柏能。天空新聞指出，這意味著柏能很可能在沒有其他競爭對手的狀況下順利成為工黨黨魁和首相。英國工黨將於7月9日開放提名新黨魁人選，期限到7月16日。