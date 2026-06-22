為何施凱爾當首相不到2年就下台？CNN：執政成果不如預期

英國首相施凱爾22日宣布請辭。美國CNN指出，施凱爾2年前以振興英國疲弱經濟、改善家庭生活水平為訴求，贏得大選並成為首相，但執政成果不如預期。

CNN指出，收入是英國選民極為關注的指標之一，然而薪資成長幾乎追不上物價上漲速度，意味民眾並未感受到生活改善。英國官方數據顯示，自工黨執政以來，經通膨調整後，平均每周薪資僅微幅上升不到1%。

施凱爾政府在其他領域也表現不佳。為解決住房長期短缺並推動經濟成長，政府曾立下增建150萬套住宅的目標，目前看來已不太可能達成。雖然經濟成長率有所改善，但仍維持在成長1%出頭的低迷狀態。

由於美伊衝突導致能源成本飆升，預計將進一步拖累英國經濟產出。國際貨幣基金（IMF）4月發布預測顯示，英國經濟今年預計只會成長0.8%，比1月的估計值下修0.5個百分點。

此外，右翼人士批評施凱爾未能有效控制非法移民；左翼人士則對其不受歡迎的經濟政策感到不滿。此外，許多人認為他缺乏個人魅力與政治願景。數月以來，施凱爾的聲望持續走下坡。

上個月的地方選舉結果進一步削弱施凱爾的威信。那次選舉中，工黨在英格蘭各地方議會失去超過1400個席位，並失去工黨掌握數十年的威爾斯議會控制權。這讓許多工黨國會議員認為，施凱爾無法帶領工黨贏得下次大選。