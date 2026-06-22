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施凱爾宣布請辭 極右派英國改革黨黨魁法拉吉要求舉行大選

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英格蘭西北部梅克菲爾德區國會補選前幾天，極右派英國改革黨領袖法拉吉10日在當地出席記者會。路透
英格蘭西北部梅克菲爾德區國會補選前幾天，極右派英國改革黨領袖法拉吉10日在當地出席記者會。路透

美國CNN報導，英國首相施凱爾22日宣布請辭後，極右派英國改革黨黨魁法拉吉要求舉行大選。

法拉吉在社群媒體貼文中寫道：「如果工黨以為他們能再把另一個職業政客塞進唐寧街10號首相官邸，那他們可就大錯特錯了。」

不過，英國法律規定，執政黨工黨不需要在2029年前舉行大選，也就是英國國會距離2024年上次大選滿5年才必須重新舉行選舉。當然，若政府有意也能提前舉行大選，但目前沒有任何跡象顯示工黨打算那麼做。

在英國近代政治史上，執政黨在兩次大選間更換首相接力執政，並不罕見。不過，有些首相在上任後不久，會選擇透過提前大選來重新取得民意授權。

英國改革黨目前在全國民調領先，但該黨目前在國會只有8席，因此法拉吉要求提前大選符合其政治利益。

然而，英國改革黨是否能把民調優勢轉化為可行的選戰策略，並在英國的「單一選區相對多數制」，也就是高票者當選的狀況下取得成功，目前仍不明朗。

施凱爾 英國 工黨

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