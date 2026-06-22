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英相施凱爾宣布請辭 執政黨新黨魁最晚8月底確認

中央社／ 倫敦22日專電
圖為英國首相施凱爾。(路透)
圖為英國首相施凱爾。(路透)

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天上午在唐寧街宣布請辭執政黨工黨黨魁一職。新黨魁的選舉將自7月9日起接受候選人提名，最晚在8月底確認新黨魁；在此之前，施凱爾將擔任看守首相。

在英國的內閣制體制下，首相原則上就是執政黨黨魁，執政黨選出的新黨魁就是英國新首相。

新選出的工黨黨魁將是英國自2016年舉行脫歐（Brexit）公投以來，近10年來的第7位首相。

施凱爾今天在唐寧街對全國民眾發表談話時，面色凝重、略顯蒼白，近結尾提到家人支持時，更明顯語帶哽咽。

他說，工黨現在面臨的關鍵問題是，他是不是領導工黨迎戰下一場國會大選的最佳人選。針對這個問題，黨籍國會議員已給了他答案，他坦然接受。

施凱爾強調，他作任何決定的出發點都是「將他熱愛的國家擺第一」，因此他將請辭工黨黨魁。今天稍早，施凱爾已告知國王查爾斯三世（King Charles III）請辭相關決定。

至於新任黨魁如何產出，施凱爾表示，他將請工黨的全國執行委員會（NEC）訂定黨魁選舉時間表，預定7月9日開始接受候選人提名，整個程序有必要在英國國會夏季休會結束前完成。

施凱爾說，這樣的程序規劃將確保國會9月恢復會期時，工黨新黨魁已就位。在此之前，施凱爾將繼續擔任首相，直到黨魁選舉完成。

施凱爾強調，他將竭盡所能確保黨魁和首相權責有序交接，並將對他的繼任者給予毫無保留、毫不含糊的支持。

這意味施凱爾不會參加黨魁競選，雖然在今天之前，他曾數次公開表示將「奮戰到底」、「不會一走了之」，並向親近人士透露他有信心在黨魁選舉勝出。

然而，英國各家媒體報導，近日有越來越多黨籍官員和國會議員告訴施凱爾，「時間到了」。黨內各方願意給他一些時間、讓他有尊嚴地卸下職務，但據了解，若施凱爾至明天上午每週二例行內閣會議舉行前仍堅持不下台，原本即有官員醞釀在會議期間當面逼宮，或是以多位高階官員陸續請辭的方式，逼施凱爾認清他的領導已無以為繼的現實。

英國國會預定7月16日休會，並於9月1日恢復會期。一旦工黨啟動黨魁選舉程序，且只有一人參選、沒有其他人挑戰黨魁大位，則該唯一候選人將自動成為黨魁，並可望在國會7月16日休會之前就任。

若同時有數人競選黨魁，則整個程序預計將持續數週。按施凱爾所述，黨魁選舉應以最晚在8月底結束為規劃目標，以利銜接各選區議員9月返回國會議事。

在英國的內閣制體制下，擔任黨魁（首相）的前提是取得國會議員身分。

目前最有可能競選工黨黨魁的是前大曼徹斯特地區（Greater Manchester）市長柏南（Andy Burnham），以及5月中旬請辭的前衛生大臣、國會議員斯特里廷（Wes Streeting）。

柏南在英格蘭西北部選區梅克菲爾德（Makerfield）18日舉行的英國國會議員補選勝出，成功重返國會，今天下午將前往國會報到。他是最被看好當選黨魁的可能候選人。

除了啟動黨魁選舉，另一個可能的發展是工黨內部達成共識，讓斯特里廷及其他原本有意競選黨魁的國會議員放棄挑戰，並以他們將在柏南領導的內閣擔任要職為交換條件，促成工黨盡快在7月中旬確認新黨魁，為執政做準備。

不過，也有工黨籍國會議員認為，急於讓新黨魁就位、新黨魁因此未經過完整的選舉競爭和政策辯論考驗，這恐讓柏南政府的執政正當性和號召力更顯薄弱，工黨恐怕也未能提早偵測到並補救柏南本人及其團隊的弱點。

施凱爾 英國 工黨

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