死亡交叉！李在明支持率跌破五成 不支持率首次反超原因曝光

韓國近日舉行地方選舉傳出選票紙短缺惹議之際，最新公布的民調顯示，總統李在明的支持率跌破五成、不支持率首度反超，這是他去年6月上任至今以來首見。

韓聯社報導，韓國報社EKN委託民調機構Realmeter進行的調查顯示，李在明支持率來到46.7%，較前一周驟降4.8個百分點，這是他去年6月上任後，在這項調查中支持率首次跌破50%；不支持率升高5.5個百分點至49.7%。

Realmeter指出，李在明的支持率下滑，歸因於6月3日地方選舉選票紙短缺惹議，以及執政黨共同民主黨（Democratic Party）內部矛盾加劇。

調查補充，儘管李在明出訪歐洲的成果和韓股基準指數KOSPI突破9000點大關創新高等，獲民意正向支持，但外界對資產市場財富成長不均的疑慮加深，造成中間選民與首都圈對李在明的支持度下滑。

這項每周例行調查於15日至19日訪問2517名年滿18歲以上民眾，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為2個百分點。

同一機構執行的另一項民調顯示，共同民主黨支持率較前一周升高2.1個百分點至40.1%；最大在野黨國民力量黨（People Power Party）支持率下滑2個百分點至42.3%。這項民調於18、19日訪問1001名年滿18歲以上民眾，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為3.1個百分點。