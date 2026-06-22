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南韓前法務部長涉助尹錫悅戒嚴行動 遭判25年徒刑
韓國前法務部長朴性載因涉嫌參與前總統尹錫悅2024年短命的頒布戒嚴令行動，今天遭到首爾中央地方法院判決內亂罪名成立，並判處25年有期徒刑。
法新社報導，尹錫悅在2024年12月宣告的戒嚴僅維持約6小時，當時韓國國會議員緊急趕赴議場召開臨時會議否決命令。尹錫悅已因帶領內亂罪名成立遭判處無期徒刑，目前正在羈押中等待上訴。
韓聯社報導，今天的判決書寫道，朴性載以法務部長身分「假定戒嚴令有效後，...指示配合戒嚴指揮部」。
根據檢方說法，朴性載在戒嚴令頒布後不久便召集法務部官員開會，並確認監獄容納情況，以防當局逮捕反政府人士後所需。
檢方指控朴性載「濫用職權，將法律淪為叛亂工具，挑戰法治」，且犯後毫無悔意，因此對他求處20年有期徒刑。
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