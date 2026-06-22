脫歐紅利未現？英國歷史性公投10年後 經濟困境加劇民眾不滿

10年前，英國透過公投決定脫離歐洲聯盟（EU），當時支持者聲稱脫歐將是通往光明未來的關鍵，英國將可擺脫歐盟繁複的法規束縛，重新控制其法律與邊界，經濟也將跟著蓬勃發展。

10年後，英國經濟並沒有當初想像中美好，在失去自由進入這個由27個國家組成、擁有4.5億人口市場的自由貿易區後，英國展開艱難的調適。

美聯社報導，旗下擁有130名員工的英格蘭基督城（Christchurch）瑞德鋼鐵公司（REIDSteel）總經理包伊德（Simon Boyd）仍堅持自己當初支持脫歐的決定並沒有錯，但將現在英國經濟不盡理想的結果，歸咎於那些沒有致力於落實承諾的政治人物。

根據美國國家經濟局（National Bureau of EconomicResearch）最近發表的研究報告，從大多數的衡量指標來看，脫歐後的英國經濟比沒有脫歐的情況下還疲弱。

這份報告由英國、德國和美國的研究人員合作，將英國的經濟表現與歐洲鄰國、美國、加拿大和日本在內的其他33個國家進行比較。

研究報告發現，脫歐使英國國內生產毛額（GDP）減少6%至8%，投資下降12%至13%，生產力減少3%至4%。

支持者過去大肆宣傳脫歐的主要好處之一，是有權自主談判本國的貿易協定。自那以後，英國已與澳洲、印度及美國等數十個國家簽署協議。

但根據政府最新數據，歐盟國家仍占英國出口的41%和進口的一半。

為緩解脫歐帶來的問題，首相施凱爾（KeirStarmer）已開始與歐盟就重建更緊密的關係進行談判，以期為國內停滯不前的經濟注入活力。

就在施凱爾採取這個舉措之際，民調公司易普索（Ipsos）、倫敦國王學院政策研究所（Policy Instituteat King’s College London）與智庫「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）進行的一項調查顯示，英國國內對脫歐的挫折感正在蔓延。

這項於5月針對2245名至少18歲英國人進行的調查發現，48%的人表示脫歐進展比他們預期的要差，高於2021年3月的28%。約9%的人表示進展優於預期，約1/3的人表示進展符合預期。

但包伊德指出，最重要的調查仍然是2016年6月23日舉行的脫歐公投，當時有51.9%的選民，或1740萬人投下支持脫歐的一票。

包伊德說，脫歐之所以未能實現當初承諾的好處，是因為政治人物、大企業及其他既得利益團體相互勾結，挫敗人民的意志。

他指出，這導致了一份讓英國與歐盟綁得太緊的脫歐協議，使英國無法實現其作為一個充滿創造力、勤奮且富有企業家精神的國家。

包伊德強調，現在已沒有回頭路。「想像一下，如果我們今天重新加入…我們獲准返回的條件，將類似在先交出救生衣的前提下，重新登上鐵達尼號。我不用再多說了吧？」