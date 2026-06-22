又一位短命首相 英相施凱爾宣布下台

英國首相施凱爾22日在唐寧街10號外宣布將請辭，施凱爾於2024年7月就任英國首相，至今才近2年就宣布將下台。

英國首相施凱爾聲明表示，已在當天早上將請辭的決定告知英國國王查理三世，並說自己會擔任首相直到選出新黨魁，確保權力有序交接。

施凱爾表示，關於他是否是帶領工黨迎戰下屆大選的「最佳人選」，他已經「聽見國會黨團的回答」，因此決定請辭，並虛心接受，說「會全力支持繼任者」。

施凱爾說，他也已要求工黨全國執行委員會（NEC）制定工黨黨魁選舉的時間表，提名將於7月9日開跑，7月16日截止。天空新聞指出，這將確保英國國會在9月復會時，工黨已經選出新黨魁。